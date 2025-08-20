El Ejército israelí informó este miércoles que ya controla las puertas de la Ciudad de Gaza, como parte de las operaciones preliminares para invadir la capital del enclave palestino.

Operación Carros de Gedeón y avance militar de Israel para la invasión en Gaza

El portavoz militar Effie Defrin confirmó que estas acciones marcan la “Fase 2” de la operación Carros de Gedeón, nombre que Israel dio a la reanudación de su ofensiva tras romper el alto el fuego el 18 de marzo.

Desde esa fecha, las fuerzas israelíes mataron a casi 10 600 palestinos en Gaza, de un total de más de 62 000 desde octubre de 2023.

Actualmente, dos divisiones rodean la capital: la brigada 99 de infantería está en el barrio sureño de Zeitún y la división 162 de blindados en Yabalia, al norte. Defrin indicó que nuevas tropas se sumarán a los combates.

Israel moviliza 60 000 reservistas

El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó la movilización de 60 000 reservistas para reforzar la ofensiva. Hamas calificó esta decisión como un “desprecio flagrante” a los esfuerzos de mediación para lograr una tregua.

El gabinete de seguridad, encabezado por Benjamín Netanyahu, había autorizado a inicios de mes un plan para tomar Ciudad de Gaza y los campos de refugiados cercanos, con el objetivo de controlar toda la Franja, liberar a los rehenes y desarmar a Hamas.

Reacciones de Hamas y situación humanitaria

Hamas señaló que el anuncio demuestra que Netanyahu “es el verdadero obstáculo para cualquier acuerdo” y que no busca recuperar a los rehenes. En 22 meses de guerra, Israel controla alrededor del 75% de la Franja de Gaza, según datos militares.

La Defensa Civil palestina reportó la muerte de 21 personas en las últimas horas. Israel aseguró que en el sur mató a una decena de combatientes de Hamas, mientras que este grupo afirmó haber causado bajas en las filas israelíes.

Bombardeos e intensificación de ataques

En los últimos días, Israel intensificó ataques aéreos y operaciones en tierra en Gaza y en los campos de refugiados.

Los barrios de Zeitún y Al Sabra fueron bombardeados. Un oficial israelí aseguró que la operación será “progresiva, precisa y selectiva” y adelantó que continuará “hasta 2026”.

Propuesta de tregua y rehenes

La decisión militar ocurre dos días después de que Hamas aceptó una propuesta de alto el fuego presentada por Egipto, Catar y Estados Unidos. Israel aún no ha respondido formalmente.

El plan contempla liberar a 10 rehenes vivos y entregar los cuerpos de 18 fallecidos a cambio de un alto el fuego de 60 días.

Posteriormente, se negociarían las condiciones para liberar al resto de cautivos. Israel, en cambio, insiste en que todos los rehenes deben ser liberados al mismo tiempo.

Construcción de viviendas en Cisjordania

El conflicto también impacta en Cisjordania, donde Israel aprobó la construcción de 3 400 viviendas.

Según críticos, este plan impediría la creación de un Estado palestino con continuidad territorial.

La autoridad palestina dijo que la medida convierte el territorio en una “prisión”. La ONU y la Unión Europea pidieron a Israel desistir de la construcción.

Balance del conflicto

La guerra comenzó tras el ataque de Hamas en Israel, el 7 de octubre de 2023, cuando murieron 1 219 personas y 251 fueron secuestradas. Actualmente, 49 rehenes siguen en Gaza, entre ellos 27 fallecidos, según Israel.

En Gaza, los bombardeos israelíes mataron a 62 122 personas, en su mayoría civiles, de acuerdo con el Ministerio de Salud del territorio, cifras que la ONU considera fiables.

Naciones Unidas alerta de una “hambruna generalizada” entre los más de dos millones de palestinos en la Franja. Israel rechaza esta acusación, aunque reconoce que autorizó más ayuda en las últimas semanas.

Con información de EFE