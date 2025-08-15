La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo este viernes, 15 de agosto de 2025, que al menos 1 760 palestinos fueron asesinados mientras buscaban ayuda humanitaria, en particular alimentos, en un periodo de dos meses y medio, entre el 27 de mayo y el 13 de agosto.

De estas víctimas, 994 perdieron la vida en las inmediaciones de los puntos de distribución de la denominada Fundación Humanitaria de Gaza, una entidad militarizada gestionada por Israel y que cuenta con la financiación de Estados Unidos.

Otras 766 personas, incluyendo mujeres y niños, murieron en ataques a lo largo de las rutas que conducen a esos centros de suministros.

Solo en lo que va de agosto, 46 palestinos han perecido en ataques de las fuerzas israelíes, indicó la entidad de derechos humanos.

“Estos ataques agravan la hambruna y violan el derecho internacional. Instamos al Ejército israelí a que ponga fin de inmediato a tales ataques”, señaló en una declaración.

Sostuvo que no tiene informaciones que pueden indicar que otros actores armados pueden haber sido responsables de esos asesinatos.

Israel marca 20 años de su ‘desconexión’ de la Franja de Gaza decidido a volver a ocuparla

Este viernes se cumplen 20 años del comienzo de la “desconexión” entre Israel y la Franja de Gaza, el polémico plan del entonces primer ministro Ariel Sharon para evacuar los asentamientos israelíes y retirar al Ejército del pequeño enclave palestino.

Para muchos israelíes, la retirada unilateral fue un error histórico que permitió a Hamás hacerse con el control del territorio y culminó en los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1 200 muertos en las comunidades fronterizas y 251 personas secuestradas.

Estos mismos israelíes celebran ahora el plan del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Franja, y esperan que traiga una nueva era de asentamientos en el enclave.

