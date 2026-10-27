Israel abre las urnas en unas elecciones clave para Netanyahu

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Los colegios electorales de Israel abrieron este martes 27 de octubre de 2026 para unas elecciones decisivas que definirán el futuro político del primer ministro, Benjamín Netanyahu, tras tres años de guerras y tensiones regionales. Los comicios se celebran después de los ataques de Hamás de octubre de 2023 y la ofensiva israelí en Gaza.

Israel celebra elecciones tras tres años de conflictos

Las urnas abrieron a las 07:00, para recibir a 7,3 millones de electores. Según informó EFE, un total de 12 018 colegios electorales funcionan en el país y en los asentamientos israelíes de Cisjordania ocupada.

Aunque 38 partidos participan en la contienda, solo aquellos que superen el umbral electoral del 3,25 % podrán acceder al Parlamento. La votación enfrenta dos bloques políticos que, según las encuestas previas, tendrían dificultades para alcanzar la mayoría de 61 escaños necesaria para gobernar.

El portavoz de la Comisión Electoral Central, Dean Livne, pidió a los ciudadanos verificar la información que circula en internet para evitar la difusión de rumores y desinformación.

Netanyahu enfrenta una dura disputa electoral

El primer ministro y líder del partido Likud busca mantenerse en el poder, respaldado por formaciones ultraortodoxas y ultranacionalistas. Sin embargo, los sondeos sitúan por delante al bloque opositor encabezado por Gadi Eisenkot, exjefe del Ejército.

Las encuestas publicadas antes de los comicios otorgaban a la oposición entre 52 y 56 escaños, frente a 50 del bloque de Netanyahu. Ninguno alcanzaría por sí solo la mayoría parlamentaria, por lo que el respaldo de los partidos árabes podría resultar decisivo, según EFE.

El voto árabe puede definir el nuevo Gobierno

Los partidos árabes podrían obtener entre 14 y 16 escaños. Sus apoyos serían fundamentales para determinar quién logra formar una coalición de Gobierno.

Las elecciones también medirán el impacto de las guerras, la ofensiva en Gaza y las tensiones con Líbano e Irán. Además, reflejarán el descontento generado por las reformas judiciales impulsadas por Netanyahu y las protestas que marcaron su anterior legislatura, informó EFE.

Con información de EFE

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