Irán condena a muerte a Najmeh Amini, estudiante de 23 años

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Irán condenó a muerte a Najmeh Amini, una estudiante de 23 años, por publicaciones en redes sociales consideradas blasfemas. La joven permanece detenida en Mashhad y también cumple una condena de más de 12 años de prisión en otro proceso. Ambas sentencias todavía pueden recurrirse ante el Tribunal Supremo.

El caso se conoce en medio de un aumento de las ejecuciones y de la represión contra personas detenidas durante las protestas antigubernamentales. Según informó El Mundo, organizaciones de derechos humanos advierten sobre el uso de la pena capital para intimidar a quienes cuestionan a las autoridades iraníes.

Najmeh Amini fue condenada a muerte por publicaciones

Las publicaciones atribuidas a Amini no han sido reveladas públicamente. Una fuente cercana a su familia indicó a la organización estadounidense HRANA que la policía cibernética iraní, conocida como Fata, vigiló su actividad en internet, pese a que su perfil era privado.

Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que la joven sufrió agresiones físicas durante su detención y permaneció casi tres meses aislada en un pabellón de seguridad de la prisión.

De acuerdo con el diario iraní Khorasan, Amini sostuvo ante el tribunal que escribió los comentarios mientras experimentaba alucinaciones. Sin embargo, su argumento fue rechazado.

Irán registra más de 600 ejecuciones en 2026

La organización Iran Human Rights, con sede en Oslo, contabilizó más de 600 ejecuciones en Irán en lo que va de año. Además, Amnistía Internacional denunció que cinco jóvenes condenados por participar en las protestas fueron ejecutados entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre de 2026.

El Mundo informó que organizaciones internacionales han alertado sobre irregularidades en procesos judiciales, como restricciones al acceso a abogados y denuncias de confesiones obtenidas mediante tortura.

La joven pide ayuda desde prisión

Desde la cárcel, Amini logró enviar una grabación de audio a los medios para pedir apoyo frente a su condena. En el mensaje, solicitó que su voz fuera escuchada y que su nombre no fuera olvidado.

Según El Mundo, las autoridades iraníes mantienen la presión contra la disidencia en un contexto de creciente tensión política. La situación judicial de Amini continúa abierta, pues sus dos sentencias pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.

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