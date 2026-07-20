Irán advierte que está listo para recibir a soldados de EE.UU. si Trump lo ordena

Irán aseguró este lunes, 20 de julio de 2026, que hay personas en el país que “cuentan los minutos para dar la bienvenida” a los soldados estadounidenses en caso de una posible intervención terrestre para tomar la estratégica isla iraní de Jark.

Esta situación surge tras las sugerencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas semanas, indica EFE.

Declaraciones del portavoz iraní

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó: “Hay personas en esas mismas zonas, y no son pocas, que están contando los minutos para dar la bienvenida a estos individuos”.

Además, advirtió: “Verán las consecuencias” en respuesta a las amenazas de Trump sobre una posible toma de Jark.

Importancia estratégica de Jark

La isla de Jark se ubica a unos 25 kilómetros de la costa iraní y es crucial para Irán, ya que desde allí exporta el 90 % de su petróleo, señala EFE.

Las afirmaciones de Baqaei se producen en medio de una escalada militar entre Irán y Estados Unidos, con reiteradas amenazas del presidente estadounidense sobre una operación terrestre.

Comentarios de Donald Trump

El martes pasado, Trump declaró a la cadena Fox News que podría llevar a cabo una intervención terrestre en Jark: “Si logramos degradar sus capacidades lo suficiente y llegar a lo más profundo de su estructura, lo haría”.

Estas palabras intensifican aún más las tensiones entre ambos países, de acuerdo con EFE.

Ataques aéreos y escalada militar

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero pasado, Washington ya ha lanzado varios ataques aéreos contra la isla de Jark.

Las tensiones han escalado nuevamente desde el 11 de julio, con nuevas oleadas de ataques por parte de EE.UU. contra territorio iraní y operaciones de represalia por parte de Teherán contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio. Esta situación continuó esta madrugada por novena jornada consecutiva, indica EFE.

Con información de EFE

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