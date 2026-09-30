Un celular robado sirvió para revelar un caso de abuso contra una niña de 9 años en Cali

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Un robo de celular en Cali, Colombia, terminó dando a las autoridades una pista sobre un supuesto caso de abuso sexual contra una niña de 9 años. El material encontrado en el dispositivo permitió iniciar una investigación.

De acuerdo con la información proporcionada por Semana, el ladrón logró acceder al teléfono después de hurtarlo. Allí encontró videos relacionados con la propietaria y una menor. Tras descubrir el contenido, decidió publicarlo en redes sociales para alertar sobre lo que había encontrado.

Videos en un celular llevaron a una investigación

La publicación permitió que las autoridades conocieran el material. Según El Tiempo de Bogotá, la Fiscalía comenzó las diligencias para identificar a las personas que aparecían en las grabaciones y establecer dónde podían ser localizadas.

Los investigadores llegaron hasta una vivienda del barrio Eduardo Santos, en Cali. Allí localizaron a la mujer señalada y procedieron con su captura.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos. También se analiza el origen y el alcance del material encontrado en el teléfono.

Fiscalía investiga presunto abuso contra una menor

Durante las diligencias, dos hijos mayores de la mujer identificaron a la niña que aparecía en las grabaciones como su hermana menor. Además, según la información divulgada, manifestaron que supuestamente habrían sufrido episodios de maltrato por parte de su madre.

La Fiscalía presentó ante un juez los elementos recopilados durante la investigación. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la mujer enfrenta un proceso por acceso carnal violento contra una menor de 14 años.

El Tiempo de Bogotá señala que una investigación de este tipo debe avanzar con base en las pruebas recopiladas por las autoridades y las decisiones de la justicia.

Autoridades buscan esclarecer el caso en Cali

La investigación continúa para determinar si el material encontrado fue compartido con otras personas o si habría tenido algún otro uso. Estos aspectos todavía deben ser establecidos por las autoridades.

La mujer permanece vinculada al proceso mientras avanzan las actuaciones judiciales. Hasta ahora, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El Tiempo de Bogotá señaló que en distintos casos judiciales en Colombia las investigaciones permanecen sujetas a las actuaciones de la Fiscalía y a las decisiones de los jueces.

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