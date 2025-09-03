El director general de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, informó que Rosales fue detenido en un operativo desarrollado en Bogotá, Colombia.

Más noticias

El capturado, considerado uno de los principales enlaces del cartel de los Balcanes en la región, era requerido por las autoridades de Albania por delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y pertenencia a organización criminal, según difundió la agencia EFE.

Alias El Químico, de acuerdo con la investigación, coordinaba la logística de cargamentos de cocaína procedentes del Pacífico colombiano con destino a Europa. La droga era camuflada en fertilizantes orgánicos y enviada hacia Albania, Grecia y Montenegro. El detenido también viajaba personalmente al continente europeo para extraer cocaína oculta entre distintas sustancias y garantizar la entrega a las mafias albanesas.

Empresas fachada para facilitar el transporte de droga

La Policía señaló que el capturado utilizaba empresas fachada para facilitar el transporte de la droga desde el puerto de Buenaventura, uno de los principales corredores marítimos del narcotráfico.

Este puerto es identificado por las autoridades como un punto clave para las organizaciones criminales que buscan enviar estupefacientes hacia Europa.

El operativo contó con la colaboración de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol en Colombia, Ecuador y Albania, lo que permitió cerrar el cerco contra Rosales y confirmar su papel como articulador entre el cartel de los Balcanes y las mafias albanesas, de acuerdo con Efe.

Colombia es el mayor productor mundial de cocaína

Colombia es actualmente el mayor productor mundial de cocaína y concentra la mayor cantidad de hectáreas sembradas de hoja de coca, con 253 000 registradas en 2023, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Las autoridades advirtieron que este tipo de capturas son fundamentales para debilitar las estructuras transnacionales del narcotráfico que operan entre Sudamérica y Europa.

El general Triana destacó que la captura de Rosales representa un golpe estratégico contra una de las redes más poderosas del narcotráfico internacional.

Asimismo, insistió en que las acciones conjuntas entre países seguirán siendo esenciales para desmantelar estas alianzas criminales. La agencia EFE confirmó que la detención de alias El Químico se produjo tras un trabajo de inteligencia sostenido en varios países.

Enlace externo: Colombia

Con información de EFE