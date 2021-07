Hombre intentó secuestrar a un niño en plena calle de Nueva York; Policía detuvo al agresor

La Policía de Nueva York arrestó este sábado 17 de julio del 2021 a un hombre que trató de secuestrar el viernes a un niño de 5 años a plena luz del día en una calle del distrito de Queens cuando paseaba con su madre, Dolores Díaz López.

El sospechoso fue identificado por las autoridades como James McGonagle, de 24 años, quien fue acusado de intento de secuestro e imprudencia temeraria, entre otros cargos.

La detención se llevó a cabo después de que la Policía publicara un video del delito, en el que se aprecia cómo Díaz López pasea con sus tres hijos por la calle sobre las 20:00 hora local (00:00 GMT del sábado). En ese momento, McGonagle sale repentinamente de un auto estacionado y toma en brazos al menor, que caminaba ligeramente por delante de su madre.

El autor de los hechos introdujo rápidamente al niño en el asiento trasero del vehículo, mientras la madre y sus dos hermanos corren hacia el auto y tratan de agarrar a la víctima a través de la ventana, que estaba abajo, y consiguen sacarlo pocos segundos después, antes de que McGonagle pudiera emprender la huida.

