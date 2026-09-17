Influencer brasileña de 22 años muere tras cirugía estética

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La influencer brasileña Duda Alves, cuyo nombre real era Maria Eduarda Alves dos Santos, murió a los 22 años después de someterse a una cirugía de reducción de pecho. Su familia confirmó el fallecimiento el 15 de septiembre, dos días después de su muerte.

Alves había reunido más de 750 000 seguidores y 27 millones de ‘me gusta’ en TikTok. En sus vídeos compartía aspectos de su vida cotidiana y contenidos de humor. Según el medio La Razón, la joven había documentado en redes parte del proceso de recuperación tras la intervención.

Duda Alves mostró las complicaciones del postoperatorio

La tiktoker decidió operarse porque sufría molestias al utilizar ropa deportiva. También consideraba que el tamaño de sus pechos no era proporcional a su cuerpo.

Durante las semanas posteriores a la operación, Alves publicó varios vídeos sobre su recuperación. En uno de los últimos, publicado el 8 de septiembre, explicó que habían pasado unas tres semanas desde la cirugía.

La joven aseguró entonces que sufría fuertes dolores. También relató que había vomitado con frecuencia y que llegó a llorar debido a las molestias. La Razón señala que las autoridades brasileñas todavía no han establecido públicamente una causa para el fallecimiento.

La Policía investiga la muerte de la creadora

El último vídeo de Alves apareció en TikTok el 9 de septiembre. En él respondió a hombres que habían cuestionado su decisión de someterse a la operación. La creadora explicó que sus motivos estaban relacionados con la comodidad y con aspectos estéticos.

Tras conocerse la noticia, familiares y amigos compartieron mensajes en su memoria. Su prima Geovana Alves recordó los años que pasaron juntas. Su padre también agradeció el apoyo recibido durante el velatorio.

La Policía Civil del Distrito Federal de Brasil investiga las circunstancias de la muerte. La Razón informa que las autoridades no han ofrecido detalles adicionales para preservar la privacidad de la familia.

Hasta ahora, no se ha establecido públicamente una relación entre la cirugía y el fallecimiento. Tampoco se ha confirmado que las complicaciones descritas por Alves durante su recuperación estuvieran vinculadas con su muerte.

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