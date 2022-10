Indígenas retienen a trabajadores de petrolera por derrame en Perú

Indígenas esperan la llegada de la comisión que pueda informar avances del diálogo con las Cuatro Cuencas en San José de Saramuro. El control territorial indígena se encuentra en una etapa de espera. Foto: Twitter Cuatro Cuencas.

Agencia EFE

Al menos cuatro trabajadores de la estatal Petroperú fueron retenidos por indígenas del pueblo Chapra en la amazónica región de Loreto. Allí protestan contra la compañía a la que acusan de no responder de manera adecuada para remediar varios derrames de crudo del Oleoducto Norperuano, informaron a EFE fuentes de la comunidad.

El último vertido de hidrocarburos se produjo el 16 de septiembre pasado en la quebrada Cuninico y se extendió hacia el río Marañón, que permanece bloqueado desde principios de octubre por un grupo de comunidades indígenas que exigen a Petroperú y al Estado que atienda sus demandas.

"Después de 45 días de buscar un diálogo pacífico de acciones inmediatas y no tener ninguna respuesta positiva del Estado y de la empresa Petroperú se generaron estos problemas", declaró a EFE la presidenta de la nación Chapra, Olivia Bisa.

Bisa explicó que, mientras ella se encontraba en Lima, la comunidad nativa Shoroya Nuevo realizó el 24 de octubre una asamblea general donde los representantes del pueblo Chapra, "agotados", tomaron ciertas acciones, entre ellas "la retención de los cuatro (ciudadanos) del personal de Petroperú".

Reacciones de comunidad

Según pudo conocer EFE, las cuatro personas retenidas son hombres, entre ellos un supervisor ambiental, un supervisor de relaciones comunitarias y un auxiliar de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Petroperú, así como un motorista de embarcación fluvial de la empresa Servum.

"A mí me preocupa bastante. Todos tenemos derecho a la libertad y soy consciente de que estas actitudes no deben ser (…), pero lamentablemente la desesperación al no tener ninguna respuesta hace que la población decida este tipo de acciones", dijo Bisa.

La presidenta de la nación Chapra, quien se encuentra en San Lorenzo camino a la comunidad, denunció que Petroperú "no se ha dignado" a comunicarse con ella "para encontrar juntos una solución".

Hasta donde sabe, "por sorpresa", una comitiva del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y Petroperú entró a la zona afectada por el derrame para verificar su expansión.

"Al parecer la población dijo sí, OEFA, tú sigue haciendo tu trabajo pero Petroperú no va a salir a San Lorenzo (…) Petroperú se queda acá porque hay otros asuntos que no está cumpliendo y por eso se quedan hasta que vengan autoridades máximas con poder de decisión", relató.

Agregó que para el 20 de octubre se había acordado una reunión entre representantes de la empresa y las comunidades afectadas por el vertido de crudo para posteriormente ingresar a la zona, pero esto "no se cumplió".

"Todo esto se genera porque Petroperú no tiene voluntad de dialogar de una manera pacífica, se sigue victimizando", sentenció Bisa.

Diálogo con el estado

Las comunidades aledañas al río Marañón emitieron un comunicado en el que saludaron que el Gobierno haya reactivado recientemente el diálogo de alto nivel con las federaciones que integran los pueblos kukama, urarina, quechua, achuar y kichwa para dar solución a los "graves problemas" que afectan a sus comunidades.

Señalaron, sin embargo, que siguen esperando que el Estado "anuncie fechas concretas" para dar continuidad a las conversaciones.

"Este anuncio debió hacerse la mañana del 22 de octubre, pero hasta ahora no se cumple", denunciaron.

Agregaron que, hasta la fecha, el diálogo con algunas delegaciones del Ejecutivo "no están facilitando el diálogo sincero" y que, por lo contrario, "se han expresado en términos de provocación y falta de respeto".

