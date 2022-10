Imágenes del sismo en California se difunden en Internet

Un sismo de magnitud 5.1 en la escala de Richter se registró en San José, California, EE.UU., este 25 de octubre de 2022, según mostraron los informes del Servicio Geológico de EE.UU..

En redes sociales usuarios compartieron videos de lo que fue el movimiento telúrico vivido en horas de la mañana.

🚨#BREAKING: Magnitude 5.1 earthquake strikes near San Jose California

⁰📌#SanJose | #California



Watch as a seismograph in California record a magnitude 5.1 earthquake that struck parts of the Bay Area a short time ago with multiple reports of people feeling widespread shaking pic.twitter.com/AZW1KiVcun