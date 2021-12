Un hombre atacó a su abuela en Chile; ella perdió ambos ojos

Redacción Elcomercio.com (I)

En la comuna de Quillota, región de Valparaíso (Chile), un hombre fue detenido después de haber atacado a su abuela con una enorme violencia.

El joven de 24 años agredió a su abuela de 68 y le causó la pérdida de ambos globos oculares, informó el portal de radio Cooperativa este viernes 17 de diciembre de 2021.

Después de que la emergencia fue reportada, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital en Viña del Mar, una ciudad cercana. Allí fue internada y se encuentra en estado de gravedad.

La cadena de noticias 24 Horas entrevistó a la tía del agresor, quien se identifica como Jacqueline Donoso. “Acá nosotros llevamos viviendo harto tiempo todo este tema de violencia. Hemos pedido mucha ayuda. Mi hermano ya se rehabilitó, pero ahora... yo lo único que quiero es no verlo y que no nos vuelva a pasar nada. Él está mal. Tiene problemas de droga, me imagino, porque yo desconozco. Fue de un momento a otro que cambió y pasó esto”.

El delegado provincial de Quillota, Iván Cisternas, contó a Cooperativa que el nieto de la mujer intentó huir del lugar por los techos del barrio. Sin embargo, las autoridades lograron capturarlo. Ahora está siendo formalizado.