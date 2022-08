Hillary Clinton apoyó a primera ministra de Finlandia con una foto celebrando

Ante la polémica que ha despertado en Finlandia los videos filtrado de la primera ministra, Sanna Marin de fiesta, bebiendo y bailando, comienzan a aparecer gestos de solidaridad hacia la joven política.

En las últimas horas lo hizo Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de los Estado Unidos y primera mujer en aspirar a la presidencia del país, a través de su cuenta de Twitter.

“Como dijo Ann Richards, 'Ginger Rogers hizo todo lo que hizo Fred Astaire. Simplemente lo hizo al revés y con tacones altos'. Aquí estoy yo en Cartagena mientras estaba allí para una reunión como secretaria de Estado. Sigue bailando, @marinsanna”, escribió Clinton.

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."



Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.



Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV