Al menos 22 heridos por un seísmo de 5.5 en China

Al menos 22 personas han resultado heridas como consecuencia del seísmo de magnitud 5.5 que ha sacudido este domingo la provincia china de Yunan, en el suroeste del país, según fuentes oficiales.

El terremoto ha afectado especialmente al condado de Ninglang, cuyos edificios comentaron a temblar en torno a las 15.30 (hora local, las 02:30 am en Ecuador).

#UPDATE: 22 people have been injured in a 5.5-magnitude earthquake that struck Ninglang county in SWChina's Yunnan on Sunday, local authorities said. Rescuers are still checking the casualties and other damage from the quake. pic.twitter.com/JG7PaXDkBr