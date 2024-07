Varias delegaciones de parlamentarios españoles y latinoamericanos no pudieron entrar en Venezuela. Las autoridades del gobierno venezolano les negaron el acceso. Este domingo se celebran los comicios presidenciales donde se enfrentan el presidente Nicolás Maduro a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), encabezada por Edmundo González Urrutia.

El grupo más destacado fue el de expresidentes y una exvicepresidenta latinoamericanos. No pudieron viajar a Venezuela el viernes. El avión de la aerolínea Copa en el que viajaban no pudo despegar de Panamá.

Denuncio que nos deportaron a ciudadanos colombianos que intentábamos entrar a Venezuela. Nos quitaron el pasaporte por más de una hora, no nos dejaron usar el teléfono para hablar con el embajador y nos embarcaron en un avión de regreso cuyo tiquete no compramos. La gente… pic.twitter.com/LWJVhidQVm

El grupo aclaró que acudía a las elecciones como “invitados” de la oposición. No podían inscribirse legalmente como observadores.

“Nosotros fuimos invitados por Edmundo (González Urrutia) y María Corina“, dijo la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez. Habló en la capital panameña. “Era un acompañamiento, no como testigos. No íbamos a tener posibilidad de inscribirnos ante el Consejo Nacional Electoral de Venezuela“.

La exvicepresidenta colombiana hizo sus declaraciones en una rueda de prensa. Fue en el Palacio Presidencial. Estaba con los expresidentes Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia, y Vicente Fox de México. Unas horas antes habían bajado del avión de Copa Airlines.

El Gobierno de Panamá explicó el impedimento. Venezuela “bloqueó el espacio aéreo” del país y “retuvo aviones” de Copa. Entre ellos, el avión de los expresidentes. Esto ocurrió “por el lapso de varias horas”. Fue una decisión “unánime” del Ejecutivo venezolano por “cuestiones políticas ajenas”.

Estos líderes forman parte del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA). Iban a las elecciones del domingo como apoyo a Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Desde Caracas, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) condenó el impedimento. “Condenamos enérgicamente este hecho”, señaló Delsa Solórzano. “Queremos un proceso de votación limpio, prístino, transparente. Que podamos estar orgullosos todos”.

Venezuela impidió también la entrada de una delegación del Partido Popular (PP) español. Acudieron invitados por la oposición para estar presentes en las elecciones del domingo.

Diputados, eurodiputados y senadores del PP viajaron a Venezuela. Estaban encabezados por el eurodiputado Esteban González Pons y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

Las autoridades locales prohibieron la entrada a la delegación española. Fueron deportados y tuvieron que volver a España.

La senadora colombiana Angélica Lozano y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López denunciaron su deportación. Llegaron a Venezuela para reunirse con la líder opositora María Corina Machado. Les quitaron el pasaporte durante una hora y media “sin argumentos ni información”.

Mil gracias a LATAM que con mucha amabilidad me embarcó de regreso a Bogotá.

De Caracas me deportaron hacia Lima y allí muy amablemente me embarcaron hacia Bogotá.

La campaña libertadora de Venezuela no tiene reversa! El Régimen de Maduro termina, pese a todas las arbitrariedades… pic.twitter.com/WeU2AAr627