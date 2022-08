Fuerte granizada en España deja una bebé muerta por el impacto de una bola de hielo

Una bebé de 20 meses falleció por el impacto de una bola de hielo en la tormenta de granizo que se registró a última hora de la tarde del martes 30 de agosto de 2022 en La Bisbal d'Empordà (Girona) -noreste de España-, según confirmaron fuentes del ayuntamiento ampurdanés.

La intensa granizada causó además medio centenar de heridos de diversa consideración y numerosos desperfectos en vehículos, tejados y mobiliario urbano, con piedras de hielo de diez centímetros de diámetro, algo inusual y la dimensión más grande de piedra caída en Cataluña desde el año 2002, según los datos del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC).

Según explicaron fuentes del ayuntamiento gerundense, la menor fallecida sufrió el impacto en la cabeza de una bola de hielo y fue trasladada al Hospital Trueta de Girona, donde falleció esta madrugada.

El inusual tamaño de la piedra caída por la granizada ha provocado que los cristales de numerosos vehículos resultasen destrozados y también han sufrido importantes daños tejados y ventanas de algunos inmuebles.

Las tormentas seguirán este miércoles en buena parte de Cataluña, especialmente durante la mañana.

