Francia investiga al grupo iraní Shahid Kaveh por ciberataques contra supermercados

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de noviembre de 2026

La justicia francesa investiga al grupo iraní Shahid Kaveh por su presunta responsabilidad en los ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados. Los ciberataques ocurrieron el pasado 11 de octubre de 2026 y afectaron a unos 700 establecimientos del país, según informó el portal La Sexta.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, señaló directamente a la Guardia Revolucionaria de Irán como responsable de la operación. El funcionario calificó el incidente como un ataque de una amplitud y agresividad inéditas. También advirtió de que habrá consecuencias para los responsables.

Francia investiga a la Guardia Revolucionaria iraní por ciberataques

La Fiscalía de París confirmó que las pesquisas apuntan a los responsables del grupo Shahid Kaveh, una unidad de ciberofensiva vinculada a los Guardianes de la Revolución. La investigación incluye a su jefe, dos adjuntos y otras personas que puedan ser identificadas, según recoge La Sexta.

Los investigadores sospechan que los ataques se ejecutaron mediante un método característico de esta organización. Entre las pistas figuran el uso del idioma persa y direcciones IP vinculadas a terminales localizados en Irán.

Ciberataques provocaron daños en 700 supermercados franceses

Los piratas informáticos consiguieron acceder a los sistemas que controlaban la temperatura de las cámaras frigoríficas. Después desactivaron las alertas y activaron un programa que elevó la temperatura hasta los 50 grados.

La intrusión fue descubierta por los trabajadores durante la mañana. Los atacantes habrían aprovechado vulnerabilidades de seguridad en dos empresas subcontratadas para mantener los equipos de refrigeración.

Francia anuncia posibles sanciones contra Irán

París convocó al embajador iraní para presentar una protesta diplomática. Además, el Gobierno francés contempla impulsar sanciones europeas contra los responsables.

La Fiscalía también informó de la emisión de varias órdenes internacionales de arresto. El caso representa una de las investigaciones de sabotaje informático más relevantes para la seguridad francesa, según el portal La Sexta.

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