Flávio Bolsonaro reaparece en la mansión de Donald Trump en Florida

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

El senador brasileño Flávio Bolsonaro reapareció públicamente el jueves 5 de noviembre de 2026 en Estados Unidos, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en Mar-a-Lago, Florida. Su presencia marca su primera aparición presencial desde que abandonó Brasil tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El encuentro se desarrolla en la propiedad privada del presidente estadounidense, Donald Trump, y reúne a dirigentes y representantes del movimiento conservador internacional, según informó EFE.

Flávio Bolsonaro habla de su futuro y su fe en la CPAC

Imágenes difundidas desde el evento muestran al senador brasileño acompañado de su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado que reside en Estados Unidos desde febrero de 2025.

Durante la conferencia estaba prevista su participación en un foro junto al actor estadounidense Jim Caviezel, quien interpretará a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en la película biográfica Dark Horse.

Aunque su intervención no se ha publicado íntegramente, un fragmento difundido en X muestra a Flávio hablando sobre su fe. “Todo estaba bajo el control de Dios”, afirmó. También sostuvo que las “puertas que Dios abre nadie puede cerrarlas”, según el registro compartido en redes sociales.

La salida de Brasil y el viaje de Flávio Bolsonaro a Miami

Bolsonaro llegó a Estados Unidos el pasado 28 de octubre. En una entrevista con The New York Times, evitó revelar cómo consiguió salir de Brasil.

“Me lo llevaré a la tumba”, respondió sobre los detalles de su viaje. Además, negó haber recibido ayuda de algún Gobierno y aseguró: “Fui yo solo”.

El diario estadounidense informó que un funcionario de la Casa Blanca gestionó el avión que lo trasladó a Miami y que Trump autorizó directamente su ingreso al país. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, negó que Washington facilitara su salida.

EFE también recogió que un asesor del presidente argentino Javier Milei recibió al senador en un aeropuerto de Puerto Iguazú.

La CPAC reúne a líderes conservadores internacionales

La conferencia está presidida por Matt Schlapp, dirigente cercano al Partido Republicano. Fundada en 1974, la CPAC se convirtió en uno de los principales encuentros del conservadurismo estadounidense e internacional.

No es la primera participación de Flávio Bolsonaro. En marzo pasado intervino en otra edición celebrada en Texas, donde presentó un discurso ante representantes del movimiento conservador.

Con información de EFE

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