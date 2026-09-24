Fiscalía de EE.UU. rechaza liberar bajo fianza a Cilia Flores

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro. La Fiscalía considera que existe un riesgo de fuga “extremo”.

Según EFE, los fiscales presentaron un memorando ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. En el documento pidieron rechazar la petición de la defensa para que Flores enfrente en libertad el proceso judicial.

Fiscalía argumenta riesgo de fuga de Cilia Flores

Los fiscales sostienen que ninguna fianza garantizaría la comparecencia de Cilia Flores ante el tribunal. También señalaron sus recursos económicos, conexiones internacionales y la gravedad de los cargos que enfrenta.

La Fiscalía afirmó además que el entorno de Flores podría ejercer violencia o intimidar a posibles testigos. Según su argumento, esto podría ocurrir en Venezuela y otros países mediante redes estatales y grupos organizados.

EFE informó que la defensa había solicitado que Cilia Flores fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York. La propuesta contempla arresto domiciliario, vigilancia permanente y un dispositivo de localización.

Defensa de Flores alega problemas cardíacos

La defensa sostiene que Flores necesita un tratamiento especializado por problemas cardíacos. Por ello, pidió que pueda recuperarse fuera del centro federal donde permanece detenida.

El juez federal Alvin Hellerstein ordenó previamente sellar su historial médico. La medida busca proteger la información relacionada con su estado de salud.

La solicitud de arresto domiciliario será analizada por el tribunal en una audiencia prevista para el 8 de octubre.

Juicio de Maduro y Cilia Flores será en 2027

Flores y Maduro enfrentan cargos federales en Estados Unidos relacionados con narcotráfico y otras acusaciones. Ambos permanecen detenidos en Nueva York mientras avanza el proceso.

Según EFE, el juicio conjunto está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027. El calendario fue establecido por el juez durante una audiencia realizada en julio.

La Fiscalía mantiene su oposición a la excarcelación de Flores mientras el tribunal analiza las solicitudes presentadas por su defensa, de acuerdo con EFE.

Con información de EFE

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