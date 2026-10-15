Exastronauta de la NASA se pronunció sobre los ovnis

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Charles Duke, exastronauta de la NASA que caminó sobre la Luna durante la misión Apolo 16 en 1972, generó debate al compartir su interpretación religiosa sobre los ovnis.

A sus 91 años, afirmó que estos fenómenos podrían tener un origen demoníaco, una creencia personal que no cuenta con respaldo científico, informó el portal Excélsior.

Charles Duke relaciona los ovnis con entidades demoníacas

Durante una intervención en Christian Broadcasting Network (CBN), Duke explicó por qué desconfía de las interpretaciones que presentan a los ovnis como visitantes de otros planetas.

El exastronauta recurrió a pasajes bíblicos para argumentar que algunas manifestaciones podrían representar un engaño espiritual. Según informó el portal Excélsior, el estadounidense relató que durante años compartió estas ideas, aunque algunas personas se burlaron de sus declaraciones.

Duke también contó que pidió a Dios una señal para confirmar sus sospechas. Según su testimonio, un amigo cercano mencionó los ovnis durante una conversación al día siguiente.

El exastronauta interpretó esa coincidencia como una respuesta a su petición, aunque no constituye una prueba de un origen sobrenatural, de acuerdo con Excélsior.

¿Qué dice la Biblia sobre los extraterrestres y los demonios?

Para explicar su postura, Duke citó el versículo 2 Corintios 11:14, que señala que Satanás puede disfrazarse de ángel de luz.

El pasaje aborda el engaño desde una perspectiva religiosa. Sin embargo, la Biblia no identifica explícitamente a los ovnis ni a los extraterrestres como demonios. Esa relación corresponde a la interpretación personal del exastronauta.

Excélsior destacó que Duke tampoco afirmó haber tenido un encuentro cercano con ovnis durante sus misiones espaciales. Por tanto, sus declaraciones no se basan en una experiencia personal de contacto con supuestos seres extraterrestres.

Otros líderes también relacionan los ovnis con la religión

Las interpretaciones espirituales sobre estos fenómenos no son exclusivas de Duke. En marzo de 2026, el vicepresidente estadounidense JD Vance también planteó una posible explicación sobrenatural al hablar sobre extraterrestres.

Según Excélsior, Vance mencionó su creencia en fuerzas espirituales que podrían influir en el mundo físico.

Estas declaraciones reflejan cómo los ovnis generan interpretaciones religiosas y culturales, además del interés científico. Hasta ahora, no existen pruebas científicas que confirmen que los extraterrestres sean entidades demoníacas.

La postura de Duke debe entenderse como una creencia personal, no como una conclusión derivada de su trayectoria en la exploración espacial.

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