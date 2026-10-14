Evacúan a más de 600 familias en Paraguay por inundaciones

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Más de 600 familias paraguayas fueron evacuadas por las inundaciones provocadas por la crecida del río Paraná. Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño elevaron el nivel del agua y dejaron viviendas bajo las aguas en varias localidades.

Inundaciones en Paraguay afectan a cientos de familias

Las inundaciones obligaron a evacuar a más de 600 familias en los departamentos de Alto Paraná, Misiones y Ñeembucú, en Paraguay. La emergencia se debe a la crecida del río Paraná tras las lluvias de los últimos días, informó este miércoles 14 de octubre de 2026, el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate.

En declaraciones a EFE, el funcionario indicó que más de 300 familias fueron trasladadas en Ciudad del Este y Hernandarias, en Alto Paraná. Los afectados viven en al menos 10 barrios.

Zárate describió una situación crítica en esa zona fronteriza con Brasil. Según explicó, numerosas viviendas quedaron completamente inundadas y algunas apenas dejan ver sus techos.

Crecida del río Paraná amenaza a localidades fronterizas

Otras 200 familias fueron evacuadas en Ayolas y 50 en San Cosme y Damián, ambas localidades del departamento de Misiones. En Ñeembucú, unas 50 familias del distrito de Cerrito también tuvieron que abandonar sus hogares.

EFE informó que la represa de Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil, advirtió que el nivel del Paraná podría alcanzar los 121 metros sobre el nivel del mar. La previsión responde a lluvias superiores a las esperadas en la cuenca del río, sus afluentes y el embalse.

Ante la crecida, Itaipú abrió el martes las compuertas de un segundo canal. Yacyretá, administrada por Paraguay y Argentina, también abrió las compuertas principales de su embalse.

El Niño aumenta el riesgo de nuevas inundaciones

La emergencia afectó además los pasos fluviales entre Paraguay, Argentina y Brasil. La Dirección Nacional de Migraciones inhabilitó temporalmente 14 puestos de control en cuatro departamentos.

Según EFE, el Gobierno paraguayo prevé un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad entre agosto de 2026 y marzo de 2027. Las autoridades advierten sobre posibles lluvias intensas y nuevas crecidas de los principales ríos del país.

Con información de EFE

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