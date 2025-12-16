Estados Unidos ejecutó el lunes 15 de diciembre tres ataques contra igual número de embarcaciones que, según información oficial, operaban para redes de narcotráfico en el Pacífico Oriental, en una zona cercana a Colombia. La acción se desarrolló como parte del operativo militar denominado ‘Lanza del Sur’, orientado a frenar actividades ilícitas en rutas marítimas internacionales.

Más noticias

El Comando Sur informó que los ataques dejaron ocho tripulantes abatidos. La entidad difundió el resultado de la operación a través de su cuenta oficial en X, donde también publicó un video del operativo, que se realizó por orden del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Operación de EE.UU. en rutas marítimas del narcotráfico

La inteligencia militar estadounidense identificó a las tres embarcaciones mientras navegaban por rutas consideradas habituales para el tráfico de drogas. Según el reporte oficial, los tripulantes participaban de forma activa en el transporte de narcóticos y armamento, lo que motivó la intervención militar.

La oficina de la Fuerza de Tarea explicó que esta acción se enmarca dentro de la operación ‘Lanza del Sur’, una estrategia que busca interrumpir el flujo de drogas por vía marítima. El operativo también apunta a neutralizar amenazas terroristas que, de acuerdo con la información oficial, utilizan estas rutas para sostener actividades ilegales.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el despliegue se desarrolló en aguas internacionales. En ese escenario, las fuerzas militares mantuvieron vigilancia sobre el Pacífico Oriental para detectar movimientos asociados a redes criminales transnacionales. La operación incluyó seguimiento, identificación de objetivos y ataques directos contra las embarcaciones señaladas.

Contexto político y balance del despliegue militar

Este nuevo ataque ocurre en un contexto de mayor presión del gobierno estadounidense contra el narcotráfico en la región. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado en varias ocasiones su intención de iniciar operativos en tierra en Venezuela. El mandatario justifica esa postura como parte de una estrategia para erradicar estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

La semana pasada, Trump afirmó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sería el “siguiente”, en referencia a la política de presión que mantiene contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Estas declaraciones se suman a un discurso que refuerza la presencia militar estadounidense en zonas estratégicas del continente.

De acuerdo con datos oficiales, el despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales ha dejado un saldo de más de 26 embarcaciones destruidas. Además, las operaciones realizadas hasta el momento han provocado alrededor de 90 muertes, según el balance difundido por las autoridades.

Washington sostiene que estas acciones buscan debilitar de manera directa las capacidades logísticas de las organizaciones criminales que operan en el mar. El operativo ‘Lanza del Sur’ se mantiene activo como parte de una estrategia regional contra el narcotráfico y otras amenazas asociadas al uso de rutas marítimas ilícitas.

Te recomendamos