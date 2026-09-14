Enfermera lesiona accidentalmente a un niño en Tailandia

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Un niño de apenas un año sufrió la amputación parcial de un dedo durante un procedimiento para recibir el alta médica en un hospital de Tailandia. El accidente ocurrió cuando una auxiliar de enfermería utilizaba unas tijeras para retirar la gasa que sujetaba una vía intravenosa.

El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2026 en el Hospital Loengnoktha Crown Prince, ubicado en la provincia de Yasothon, Tailandia. El menor permanecía internado desde el 2 de septiembre por una infección respiratoria y gastrointestinal. Según El Heraldo de México, el niño se preparaba para regresar a casa cuando ocurrió el accidente.

Accidente durante el alta médica

De acuerdo con los primeros reportes, la trabajadora intentaba cortar el material que mantenía asegurada la vía intravenosa. Sin embargo, las tijeras alcanzaron accidentalmente el dedo índice derecho del menor.

La lesión provocó una fuerte hemorragia y una amputación parcial. El personal médico actuó de inmediato para controlar la emergencia. La parte amputada fue conservada bajo condiciones especiales antes de trasladar al niño a otro centro médico.

El menor fue llevado al Hospital Sunpasitthiprasong, donde recibió atención especializada y fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas. El Heraldo de México informó que todavía no se ha confirmado si los procedimientos permitirán recuperar completamente la funcionalidad del dedo.

Hospital investiga el accidente

La madre del niño, Wiphaphon Namkhan, hizo público el caso a través de redes sociales. Allí compartió una cronología de lo ocurrido y explicó que el accidente sucedió mientras intentaban retirar la gasa antes del alta.

El hospital reconoció el incidente y ofreció disculpas a la familia. Además, anunció una investigación interna para revisar los protocolos y determinar responsabilidades.

La trabajadora involucrada fue suspendida mientras avanzan las indagatorias. El centro médico también anunció cambios en sus procedimientos para evitar accidentes similares.

Niño permanece bajo vigilancia médica

La familia habría presentado una denuncia ante la Policía de Tailandia. Mientras tanto, el niño continúa hospitalizado y bajo vigilancia médica.

Según El Heraldo de México, el menor también enfrenta complicaciones respiratorias relacionadas con su condición inicial. Su recuperación continúa después de las dos cirugías realizadas tras el accidente.

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