Adolescente asesinó a sus abuelos y luego desató un tiroteo en su escuela de Tailandia

Un adolescente de 14 años protagonizó este viernes 7 de agosto de 2026 una de las peores tragedias recientes en Tailandia. Primero asesinó a sus abuelos en la vivienda donde convivían y luego se dirigió a su escuela, ubicada al norte de Bangkok, donde abrió fuego contra profesores y compañeros. El ataque dejó al menos siete muertos —todos integrantes del personal educativo— y una treintena de heridos. Tras la masacre, el menor se quitó la vida, según informaron las autoridades del país.

Un tiroteo planeado por ‘estrés académico’

El tiroteo, el más grave en Tailandia en casi cuatro años, fue “planeado con cuidado”, dijo el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, desde el lugar de los hechos, la prestigiosa Escuela Debsirin en Nonthaburi (unos quince kilómetros al noroeste de Bangkok).

Las primeras investigaciones apuntan a que el joven sufría de “estrés académico” ante la supuesta presión de sus abuelos para que sacase buenas notas, afirmó el dirigente a los medios.

“Por lo que hemos podido saber, el ataque comenzó en su casa, donde atacó a sus abuelos, quienes fueron sus primeras dos víctimas”, señaló Anutin, quien aclaró que uno de ellos había sido profesor, sin especificar si de esa misma escuela.

Detalles del tiroteo

Después se dirigió al centro, de acuerdo con la reconstrucción policial, y disparó con una pistola que pertenecía a su abuelo contra docentes y alumnos, dejando allí un saldo preliminar de cinco fallecidos y más de una treintena de heridos, nueve de ellos en estado crítico, dijo Anutin.

La Policía tailandesa añadió que no se ha registrado la muerte de ningún estudiante, al contrario de lo que se había informado previamente, y que todos los fallecidos son profesores y personal del centro. No detalló las identidades de los heridos.

El adolescente se quitó después de la vida, cuando aún tenía “más de 30 balas” disponibles, agregó el dirigente.

“No hubo señales de alerta”

Un familiar de uno de los profesores fallecidos afirmó a un grupo de periodistas, entre ellos EFE, que, según las conversaciones con su pariente, no cree que hubiera “señales de alerta”.

“No hubo ningún problema (en su enseñanza). Todo era normal. No había nada fuera de lo común”, declaró pidiendo el anonimato, y aclaró que su familiar fallecido era el vicedirector del centro y llevaba mucho tiempo trabajando en esta escuela.

Pocas horas después del ataque, del que comenzó a informarse a través de cuentas en redes sociales de la Policía alrededor de las 10.00 hora local (03.00 GMT), el centro permanecía desalojado y bajo resguardo de agentes y personal del Ministerio de Educación.

Detalles del escenario macabro

Una sucesión de zapatos y mochilas abandonados daban cuenta de la salida precipitada de los alumnos de este centro para estudiantes de entre 12 y 18 años, mientras agentes de la Policía marcaban con señalizadores los casquillos de bala esparcidos por la escuela, que permanecerá cerrada hasta el 17 de agosto.

El colegio pertenece a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas del país, cuya exigencia educativa no llega al nivel de la de naciones asiáticas como Corea del Sur, China o Singapur, si bien es habitual la elevada competencia para ingresar en centros reputados.

Laxitud normativa

El tiroteo es el segundo en una escuela en lo que va de año, pues el pasado febrero la directora de un colegio de Hat Yai (sur del país) murió después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro, lo que vuelve a poner sobre la mesa el debate de la tenencia de armas de fuego en el país, donde sucesos así no son inusuales.

Tailandia tiene unas 15,14 armas de fuego por cada 100 civiles, según datos de Small Arms Survey, y gran facilidad para acceder a ellas por parte del personal del Ejército y la Policía.

La principal ley tailandesa en esta materia, considerada laxa y anticuada, data de 1947 y delega en el Ministerio del Interior la emisión de licencias de posesión y portación de armas de fuego a civiles, al tiempo que contempla amplias excepciones para las fuerzas de seguridad.

“Me gustaría que se tomaran medidas más rigurosas, porque un incidente como este no debería haber ocurrido”, señaló a la prensa el familiar del subdirector fallecido.

En líneas similares se expresó una docente del centro, Mei, de 45 años, quien dijo entre lágrimas a EFE que nunca pensó “que esto pudiese suceder en este colegio”.

Desde allí, el conservador Anutin, afín al poderoso Ejército -cuya influencia en el país es uno de los aparentes motivos detrás de la tradición de poseer armas-, indicó que una de sus “tareas pendientes es promulgar la nueva ley” que “todavía está en proceso”.

Historial

El tiroteo de este viernes fue el más grave en Tailandia desde octubre de 2022, cuando un expolicía abrió fuego en el interior de una escuela infantil del noreste de Uthai Sawan (noreste) y mató con un rifle automático y un cuchillo a 34 personas, entre ellas 22 niños y una profesora embarazada.

Tiroteo en Tailandia; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió en el tiroteo de la escuela en Tailandia el 7 de agosto de 2026?

Un adolescente de 14 años asesinó a sus abuelos, atacó a tiros una escuela al norte de Bangkok, mató a cinco miembros del personal educativo, dejó más de 30 heridos y luego se suicidó.

El menor primero atacó a sus abuelos en la vivienda donde vivían y después acudió a la Escuela Debsirin, en Nonthaburi. Allí utilizó una pistola que pertenecía a su abuelo para disparar contra docentes y alumnos. Las autoridades confirmaron que todas las víctimas mortales eran profesores y personal del centro educativo.

❓¿Cuál fue el presunto motivo del ataque cometido por el adolescente en Tailandia?

Las autoridades investigan que el ataque estuvo motivado por un fuerte estrés académico relacionado con la presión familiar por obtener buenas calificaciones.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, indicó que las investigaciones preliminares apuntan a que el joven había planificado cuidadosamente el ataque y sufría una intensa presión de sus abuelos para rendir mejor en los estudios.

❓¿Quiénes fueron las víctimas del tiroteo en la escuela de Nonthaburi?

Murieron cinco integrantes del personal educativo y más de 30 personas resultaron heridas, nueve de ellas en estado crítico.

Aunque en un inicio se informó que había estudiantes entre los fallecidos, la Policía aclaró posteriormente que todas las víctimas mortales eran profesores y trabajadores del establecimiento. No se divulgaron las identidades de los heridos.

❓¿Qué se sabe sobre el arma utilizada en el ataque?

El adolescente utilizó una pistola que pertenecía a su abuelo.

Según la reconstrucción policial, el menor tomó el arma de su abuelo para cometer primero el doble homicidio en su vivienda y luego perpetrar el tiroteo en la escuela. Las autoridades señalaron que, al suicidarse, aún tenía más de 30 balas disponibles.

❓¿Por qué este caso reabre el debate sobre el control de armas en Tailandia?

Respuesta precisa: Porque es el segundo tiroteo en una escuela en lo que va de 2026 y vuelve a evidenciar la facilidad de acceso a las armas de fuego en el país.

Contexto: Tailandia registra alrededor de 15,14 armas de fuego por cada 100 civiles, según Small Arms Survey. Su legislación sobre armas, vigente desde 1947, es considerada laxa y contempla amplias excepciones para militares y policías. Tras la tragedia, el Gobierno anunció que busca impulsar una nueva ley para endurecer los controles.

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