El fundador de Tesla, Elon Musk, habla sin tapujos en su red social X de su ayuda en la guerra contra Rusia, y como es una picadora de carne, donde Zelenski está condenado a perder.

El multimillonario Elon Musk literalmente desafía a Vladímir Putin a un combate físico uno a uno por Ucrania. Y ha señalado que Starlink, que ha sido crucial durante tres años para el acceso a Internet de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y ahora debe someterse a una revisión en la zona. «Mi sistema Starlink es la columna vertebral del ejército ucraniano. Toda su línea del frente colapsará si lo apago».

Y añade sin cortapisas: «Estoy harto de años de masacre en una situación sin salida en la que Ucrania inevitablemente perderá», pidiendo el fin inmediato de las hostilidades y la paz. «Cualquiera que realmente se preocupe, realmente piense y comprenda quiere que la picadora de carne se detenga. ¡¡¡PAZ AHORA!!!», sentencia.

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off.



What I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that Ukraine will…