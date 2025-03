El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este martes 4 de marzo de 2025 que se pone a disposición del “firme liderazgo” de su homólogo estadounidense, Donald Trump“. Lo hace con el fin de alcanzar la paz y está dispuesto a formar “cuando sea y en el formato que convenga” a Washington el acuerdo sobre tierras raras.

“Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para lograr una paz duradera”, manifestó Zelenski en sus redes sociales. Es su primera declaración después de que el Gobierno de Estados Unidos haya decidido cancelar la ayuda militar a Ucrania.

“Ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Nadie desea la paz más que los ucranianos”, remarcó el presidente ucraniano. Propone una tregua por mar y aire como paso previo a ese diálogo.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…