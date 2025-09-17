Desde un refugio fuertemente resguardado en la Sierra Madre, Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera, de 59 años, se consolida como el nuevo rey del narcotráfico en México. Su poder creció gracias al renovado auge del consumo de cocaína en Estados Unidos y a la ofensiva de la administración Trump contra el fentanilo, según The Wall Street Journal.

Oseguera dedicó décadas a expandir el Cártel Jalisco Nueva Generación hasta convertirlo en una red criminal transnacional capaz de imponer un nuevo orden en el mundo del narcotráfico mexicano. Con esa fuerza logró desplazar al Cartel de Sinaloa, debilitado por sus divisiones internas, y situarse como la mayor organización del narcotráfico a escala global.

‘El Mencho’ impulsó el mercado ilegal

Tras la captura y extradición de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en 2017, las fuerzas antinarcóticos mexicanas enfocaron su atención en Oseguera Cervantes. Bajo su mando, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) pasó de operar en Jalisco y Colima a expandirse por más de la mitad del territorio nacional.

Su ascenso estuvo impulsado por el mercado ilegal de anfetaminas en Estados Unidos y Europa, con presencia incluso en Asia, destacó BBC.

El crecimiento del CJNG respondió a factores clave. La captura de líderes rivales, como los de Los Templarios, dejó vacíos que fueron ocupados por el grupo; además, su estrategia incluyó reclutar expertos financieros y químicos especializados en drogas sintéticas. Estas acciones le dieron al cartel un poder que le permitió imponerse en el escenario criminal.

‘El Mencho’ nació en Michoacán, México

Oseguera, nacido en Tierra Caliente, Michoacán, migró en los años ochenta a Estados Unidos, donde fue detenido en varias ocasiones antes de ser deportado, según la BBC.

De regreso en México, inició como policía municipal en Jalisco, pero pronto ingresó al círculo del cartel de Los Valencia. Tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel en 2010, junto a su cuñado Abigael González Valencia heredó parte de la estructura criminal, lo que dio origen al CJNG.

La violencia es uno de los rasgos distintivos de la organización. Autoridades mexicanas describieron a “el Mencho” como un jefe de alto riesgo, con gran capacidad de fuego y amplia red de corrupción en aduanas y autoridades locales. Además, el cartel aprovechó el auge de sectores como la ganadería, la agricultura y la construcción para lavar dinero ilícito.

Los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas son clave para el ingreso de precursores químicos, mientras que la extorsión a pequeños y medianos negocios en el occidente de México representa otra fuente de ingresos. Sin embargo, en los últimos años han surgido rumores sobre la salud de Oseguera. Incluso se ha especula sobre su muerte, aunque las autoridades no han confirmado estas versiones.

En 2020, su hijo Rubén Oseguera González fue extraditado a Estados Unidos, en lo que se consideró un golpe significativo para el CJNG. Su esposa, Rosalinda González Valencia, también fue arrestada en 2021 y sentenciada por vínculos con el crimen organizado, aunque recuperó la libertad anticipada en febrero pasado.

A pesar de estas detenciones, el poder del CJNG sigue vigente. Expertos consideran que, aunque ‘El Mencho’ no participe directamente en la operación diaria del cartel, su influencia continúa marcando el rumbo de la organización. Según BBC, se trata de uno de los criminales más buscados tanto por México como por Estados Unidos.

