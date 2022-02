EE.UU. aprueba más envíos militares a Ucrania

Estados Unidos reforzó este sábado 26 de febrero de 2022 su respaldo a Ucrania con el envío de un nuevo paquete de asistencia militar a la vez que advirtió al presidente ruso, Vladímir Putin, que su intención de dividir la OTAN ha producido el “efecto opuesto” y la alianza está cada vez “más unida”.

Cuando se cumple el tercer día de la invasión lanzada por Rusia contra Ucrania, y en medio de fuertes combates en el país, Washington anunció la aprobación de USD 350 millones más en asistencia militar a Kiev.

Entre este equipamiento se incluyen armas contra vehículos acorazados, munición y chalecos antibalas, afirmó John Kirby, portavoz del Pentágono.

“Junto a nuestros aliados, vamos a continuar acelerando la asistencia de seguridad a Ucrania y estamos empleando todas las herramientas de cooperación de seguridad en apoyo al pueblo ucraniano a medida que se defiende contra esta agresión”, dijo Kirby en un comunicado.

Por otro lado, la Casa Blanca publicó un tweet sobre las deciciones internacionales en torno al conflicto en Ucrania.

“Como resultado del asalto continuo de Putin a Ucrania, @POTUS y los líderes de la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá decidieron tomar medidas específicas para aislar aún más a Rusia del sistema financiero internacional.

