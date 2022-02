Ecuatorianos en Ucrania: ‘Hubo disparos para tratar de controlar a la gente’

Roxana Madrid (I)

Los ecuatorianos que residen en Ucrania están preocupados por la situación que atraviesa actualmente ese país, en medio de una incursión militar que lleva a cabo Rusia en varios territorios ucranianos.

Algunos compatriotas buscan salir de esa nación. Otros, en cambio, aún no han decidido qué hacer.

Dos ecuatorianos de diferentes ciudades conversaron con este Diario, este sábado 26 de febrero de 2022, para contar su situación actual en Ucrania.

Camilo Lascano, estudiante quiteño de 18 años, se encuentra en la ciudad de Lviv:

“A mi grupo de compañeros, todos ecuatorianos, hoy cerca de las 10:00 nos evacuaron a la ciudad de Lviv. Nos dijeron que el tren iba a ir directo de la ciudad de Vínnytsia a la frontera con Polonia y estábamos seguros de eso.

Luego nos llegó la noticia de que nos debíamos bajar en la estación de tren de Lviv. LLegó un centenar de gente y se aglomeraron. El último tren salió a las 19:15 (hora local de Lviv ).

Más de 500 personas estaban esperando el tren, si no es más. Cuando llegó el tran, dejaron subir a mujeres y niños. Pero también hubo personas que no respetaron y comenzaron a empujarse. Algunas se caían. Otras dejaron sus maletas para poder subir al tren. Hasta que llegó un punto en que todos subían y subían y no había quien controle.

Después, llegaron la policía y militares. Hubo disparos para tratar de controlar a la gente. Y nosotros, como grupo de ecuatorianos, dimos prioridad a las mujeres. Los hombres nos quedamos.

La policía estaba haciendo bajar a los hombres, los golpeaba o les sacaba a la fuerza. La situación en la que estamos es muy peligrosa porque muchas veces suenan alertas de bombardeos y ante la situación, solo queremos salir de Ucrania.

Ahora, a la gente ya no le importan las alarmas. Solo quieren irse a Polonia. Nosotros también queremos lo mismo. Esperamos el próximo tren de esta noche”.

Mario Cisneros, estudiante ibarreño de 26 años, está en la ciudad de Dnipró:

“El primer día hubo un bombardeo, pero desde ese día hasta ahora todo ha estado muy tranquilo, muy calmado.

Estamos en toque de queda que es desde las 20:00 hasta las 6:00 del día siguiente. El Alcalde también salió a decir que Dnipró es una de las ciudades que están más tranquilas, a comparación del resto de Ucrania como son Kiev o Járkov, en donde están cayendo bombas.

Están bombardeando, hay disparos. Hay soldados a los alrededores. La embajada nos está llamando a Lviv, pero ahora mismo estar ahí es imposible. No hay ningún lugar en dónde poner un pie.

Está difícil conseguir un lugar de hospedaje, al igual que en la frontera con Polonia. Hay demasiadaas personas. De momento, no están dejando pasar a todas.

En realidad ,es un caos lo que está pasando acá. Si bien intentamos mantener la calma, hay momentos en los que no se puede.

Toda mi familia está en Ecuador. Estoy siempre hablando con ellos, intentando estar tranquilo y dar toda la información que puedo desde donde estoy para que no se preocupen“.