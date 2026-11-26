Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

El excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia anunció que regresará a Venezuela la próxima semana, después de permanecer exiliado en España desde septiembre de 2024. Su retorno estaría previsto para el sábado 5 de diciembre de 2026, fecha en la que se realizará una peregrinación en honor a la Virgen de Coromoto.

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El anuncio se produce en un contexto de cambios políticos en Venezuela y un día después de que la líder opositora María Corina Machado anticipara que González estaría pronto de vuelta en el país, según informó EFE este jueves 26 de noviembre.

Edmundo González confirma su regreso a Venezuela

“Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto”, escribió González Urrutia en su cuenta de la red social X.

La actividad religiosa está convocada para el sábado 5 de diciembre. Aunque el dirigente no precisó los detalles de su viaje, su mensaje anticipa su regreso después de más de dos años fuera del territorio venezolano.

El excandidato presidencial compartió el anuncio durante la celebración del Día de Acción de Gracias. En su publicación expresó su agradecimiento a los venezolanos, España y su familia por el respaldo recibido durante el exilio.

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El exilio de Edmundo González en España

Edmundo González Urrutia abandonó Venezuela en septiembre de 2024, después de las elecciones presidenciales en las que fue declarado vencedor Nicolás Maduro, posteriormente depuesto.

Desde España, el exdiplomático mantuvo su posición política y agradeció el acompañamiento de quienes permanecieron pendientes de su situación.

“Sus mensajes, sus oraciones, su compañía y, sobre todo, su cariño me han hecho sentir cerca de casa”, expresó en su publicación, según EFE.

María Corina Machado anticipó su retorno

El anuncio también coincide con las declaraciones de María Corina Machado, quien adelantó que González Urrutia regresaría pronto a Venezuela, aunque no ofreció detalles.

Según EFE, el posible retorno ocurre en medio de un nuevo escenario político que también permitió el regreso de Machado al país.

González manifestó su emoción por reencontrarse con los venezolanos después de tanto tiempo lejos de su tierra.

Con información de EFE

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