Ecuatorianos consiguen puestos políticos en Estados Unidos en medio de la tensión migratoria

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

La política local de Estados Unidos abre espacios para una mayor participación de las comunidades latinoamericanas. Las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en Nueva Jersey, reflejaron ese avance en un escenario marcado por las inquietudes económicas y el endurecimiento de las políticas migratorias. La presencia ecuatoriana en estos comicios también plantea una pregunta sobre el alcance que tendrán sus nuevos representantes y las respuestas que podrán ofrecer a sus comunidades.

Nueva Jersey elige a cinco candidatos ecuatorianos para cargos públicos

Cinco ecuatorianos consiguieron respaldo suficiente en las urnas para ocupar puestos en la administración local de Nueva Jersey. Los resultados preliminares ubican a Alex Valdez y Ronald Bautista en la Comisión del condado de Hudson; Isaías Rivera en el Concejo Municipal de Elizabeth; Sarah Bonilla en el distrito 3 de Kearny y Rosie Pino en el Concejo Municipal de Clifton, donde obtuvo un nuevo período.

Valdez alcanzó 10 270 votos en el Distrito 9 de Hudson, cerca del 75% de los sufragios. En el Distrito 5, Bautista recibió 14 962 votos y no enfrentó otro candidato.

En Elizabeth, Rivera consiguió 2 434 votos, frente a los 604 de su rival republicano. Bonilla sumó 626 votos en Kearny y superó los 183 de su contrincante. En Clifton, Pino obtuvo 6 998 votos para conservar su puesto en el Concejo Municipal.

La mayoría de estos candidatos participó por el Partido Demócrata. Valdez, Bautista, Rivera y Bonilla representaron a esa organización política, mientras que Pino compitió por el Partido Republicano.

La lista de aspirantes ecuatorianos también incluyó a George Zapata, candidato al Concejo Municipal de Kearny, y Mario Cornejo, aspirante al Concejo de Roselle. Ambos figuraban como candidatos únicos en sus distritos, aunque sus resultados todavía requerían verificación oficial al cierre de esta información.

Los ecuatorianos ganan representación en la política municipal estadounidense

El avance electoral de los ecuatorianos forma parte de un fenómeno más amplio entre las comunidades latinoamericanas. Así lo interpreta Pablo Játiva, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), quien destaca el paso de esta población desde su participación en la fuerza laboral hacia una mayor presencia en espacios de representación política.

El académico pone énfasis en la naturaleza de los cargos conseguidos. Los ecuatorianos no llegan al Senado ni a otras instancias de representación nacional. Sus victorias corresponden a instituciones locales, distritales y municipales.

Esa diferencia determina el tipo de decisiones que podrán impulsar. Játiva explica que sus atribuciones se relacionan con las necesidades de cada comunidad: transporte público, servicios básicos, recolección de basura, circulación peatonal y mantenimiento de parques.

Por eso, el peso de estas victorias no depende de su capacidad para intervenir en las grandes decisiones del Gobierno federal, sino de su participación en organismos que resuelven asuntos cercanos a los residentes.

Las deportaciones marcan las propuestas de los candidatos latinoamericanos

La migración también ocupa un lugar en la lectura política de estos resultados. Para Játiva, existe una relación entre las políticas migratorias restrictivas del presidente Donald Trump, el temor a las deportaciones y el respaldo que reciben los candidatos latinoamericanos.

El docente señala que algunos aspirantes ecuatorianos incluyeron medidas de protección a los inmigrantes entre sus propuestas electorales. Entre ellas constan la asesoría jurídica para quienes enfrentan procesos de deportación y la disponibilidad de espacios de albergue.

Estas iniciativas tienen un alcance distinto al de las decisiones migratorias federales. Un comisionado o un concejal no puede suspender las deportaciones ni modificar las políticas nacionales de inmigración. Sin embargo, sí puede promover programas y servicios desde su respectivo gobierno local.

En ese margen de acción se encuentra una parte de la importancia de los nuevos representantes ecuatorianos. Sus cargos les permitirán intervenir en las necesidades de sus comunidades y promover medidas de asistencia para la población inmigrante.

Játiva considera que esta presencia constituye una representación relevante para los latinoamericanos y, de manera particular, para los ecuatorianos. Las victorias en Nueva Jersey muestran que su participación política también gana terreno en las instituciones locales de Estados Unidos.

Ecuatorianos candidatos en Estados Unidos; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos ecuatorianos consiguieron cargos públicos en las elecciones locales de Nueva Jersey de 2026? Cinco ecuatorianos consiguieron respaldo en las urnas para ocupar cargos públicos locales en Nueva Jersey durante las elecciones del 3 de noviembre de 2026.

Contexto: Los resultados preliminares ubican a Alex Valdez y Ronald Bautista en la Comisión del condado de Hudson; Isaías Rivera en el Concejo Municipal de Elizabeth; Sarah Bonilla en el distrito 3 de Kearny y Rosie Pino en el Concejo Municipal de Clifton, donde obtuvo la reelección. ❓ ¿Quiénes son los cinco ecuatorianos elegidos en Nueva Jersey? Los cinco candidatos son Alex Valdez, Ronald Bautista, Isaías Rivera, Sarah Bonilla y Rosie Pino.

Contexto: Valdez y Bautista consiguieron puestos en el condado de Hudson. Rivera obtuvo un puesto en Elizabeth, Bonilla en el distrito 3 de Kearny y Pino conservó su cargo en el Concejo Municipal de Clifton. ❓ ¿Cuántos votos obtuvo Alex Valdez en las elecciones del condado de Hudson? Alex Valdez consiguió 10 270 votos en el Distrito 9 del condado de Hudson, cerca del 75% de los sufragios.

Contexto: El resultado preliminar lo ubica como uno de los dos ecuatorianos que consiguieron representación en la Comisión del condado de Hudson. ❓ ¿Cuántos votos obtuvieron Ronald Bautista e Isaías Rivera en Nueva Jersey? Ronald Bautista recibió 14 962 votos en el Distrito 5 de Hudson, mientras que Isaías Rivera consiguió 2 434 votos en Elizabeth.

Contexto: Bautista no enfrentó otro candidato. Rivera superó al aspirante republicano, que obtuvo 604 votos, en la elección para el Concejo Municipal de Elizabeth. ❓ ¿Cuántos votos obtuvieron Sarah Bonilla y Rosie Pino? Sarah Bonilla consiguió 626 votos en el distrito 3 de Kearny y Rosie Pino obtuvo 6 998 votos en Clifton.

Contexto: Bonilla superó a su contrincante, que recibió 183 votos. Pino consiguió un nuevo período en el Concejo Municipal de Clifton. ❓ ¿A qué partidos políticos pertenecen los ecuatorianos elegidos en Nueva Jersey? Alex Valdez, Ronald Bautista, Isaías Rivera y Sarah Bonilla participaron por el Partido Demócrata. Rosie Pino compitió por el Partido Republicano.

Contexto: Los cinco consiguieron representación en instituciones locales de Nueva Jersey, aunque desde organizaciones políticas distintas.

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