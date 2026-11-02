Elon Musk hace donación de millones de dólares en las elecciones de Estados Unidos y bate un récord

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

Elon Musk se convirtió en el mayor donante conocido de un solo ciclo electoral en Estados Unidos tras aportar 474 millones de dólares a organizaciones vinculadas con el Partido Republicano, a pocas horas de las elecciones de medio término de este martes 3 de noviembre de 2026.

Elon Musk alcanza récord de 474 millones de dólares en donaciones políticas

Nunca antes una persona que no participara como candidato había realizado públicamente aportes por una cantidad semejante durante un solo ciclo electoral en Estados Unidos.

El cálculo incluye las contribuciones registradas hasta mediados de octubre, por lo que el monto final podría ser incluso superior. Parte de las operaciones políticas financiadas por Musk también pueden circular mediante organizaciones cuyos donantes no están obligados a hacerse públicos.

El empresario, propietario de Tesla, SpaceX y X, se ha convertido en los últimos años en un actor cada vez más visible dentro de la política estadounidense y en uno de los principales respaldos financieros de sectores republicanos.

Su acercamiento a ese partido se profundizó durante la campaña presidencial de 2024. EL COMERCIO ya había detallado el peso que adquirió Musk dentro del entorno político de Donald Trump, después de que destinara alrededor de 130 millones de dólares a apoyar al republicano en aquella contienda.

La cifra de 2026, sin embargo, multiplica ampliamente ese desembolso.

Las elecciones pueden abrir investigaciones contra Musk

El volumen de las donaciones tiene además una dimensión política para el propio empresario.

Legisladores demócratas han anunciado que, si recuperan el control de alguna de las cámaras del Congreso, buscarán investigar diferentes aspectos de su relación con el Gobierno federal.

Entre los puntos señalados aparecen su gestión al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), posteriormente disuelto, los contratos que mantienen sus empresas con el Estado y su actuación en asuntos relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Musk tuvo un papel relevante en la administración de Donald Trump a través del DOGE, organismo desde el cual impulsó recortes y cambios dentro de agencias federales.

Como informó EL COMERCIO, Musk llegó a recibir mayor capacidad para intervenir en el control del gasto de las agencias federales, dentro de la estrategia de Trump para reducir el tamaño de la administración pública.

Su paso por el Gobierno también estuvo marcado por tensiones posteriores con el mandatario y por cuestionamientos sobre el alcance de sus funciones.

Unas elecciones con gasto político récord

El récord de Musk coincide con una campaña electoral que también alcanzó niveles inéditos de gasto.

Según datos de AdImpact citados por EFE, las elecciones de medio término de 2026 superaron incluso al ciclo presidencial de 2024 en inversión en publicidad política.

Los comicios de este martes decidirán el control del Congreso durante los dos últimos años del actual mandato presidencial.

Los estadounidenses renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio de los 100 puestos del Senado.

También se celebrarán elecciones para gobernador en 36 estados, además de numerosas contiendas estatales y locales.

El resultado determinará si los republicanos mantienen el control legislativo o si los demócratas consiguen recuperar alguna de las cámaras, un escenario que podría modificar el margen político del Gobierno de Trump durante la segunda mitad de su mandato.

En ese contexto, los 474 millones de dólares aportados por Musk lo sitúan no solo como una de las figuras empresariales más influyentes del país, sino también como un actor financiero sin precedentes dentro de una campaña electoral estadounidense.

Con información de EFE.

❓ ¿Cuánto dinero donó Elon Musk a los republicanos en las elecciones de 2026?

Elon Musk alcanzó 474 millones de dólares en aportes políticos conocidos durante el ciclo electoral de 2026.

La cantidad lo convierte en el mayor donante público de un ciclo electoral entre personas que no compitieron como candidatos.

❓ ¿A qué partido apoyó Elon Musk con sus donaciones?

Los aportes de Musk estuvieron dirigidos principalmente a organizaciones vinculadas con el Partido Republicano.

El empresario ya había respaldado económicamente a Donald Trump durante la campaña presidencial de 2024.

❓ ¿El monto de 474 millones de dólares puede aumentar?

Sí. La cifra podría ser superior porque los registros utilizados para el cálculo llegan hasta mediados de octubre.

Además, existen aportes realizados mediante estructuras que no revelan públicamente todos sus donantes.

❓ ¿Por qué los demócratas quieren investigar a Elon Musk?

Legisladores demócratas han planteado investigar su gestión en el DOGE, los contratos de sus empresas con el Gobierno y otros asuntos vinculados con su actividad pública.

Las investigaciones dependerían, entre otros factores, del nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso.

❓ ¿Qué se elige en Estados Unidos el 3 de noviembre de 2026?

Los votantes renovarán toda la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado.

También se disputan gobernaciones y numerosos cargos estatales y locales.