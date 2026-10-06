Ecuatoriano desapareció en Chile tras caer al mar

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La búsqueda de Darwin David Baidal Vera, de 50 años. El ecuatoriano desapareció el 2 de octubre de 2026, luego de caer al mar en la Bahía de Concepción, frente a Talcahuano, en Chile.

Baidal se encontraba a bordo de la embarcación ecuatoriana El Manantial. Según información publicada por medios nacionales, el hombre viajaba en una pequeña lancha junto con Ángel Efraín Bonilla cuando se registró una falla en el motor.

De acuerdo con 24 Horas de Chile, la Gobernación Marítima mantiene un operativo marítimo y terrestre en la Bahía de Concepción para localizar al ecuatoriano que cayó al mar desde un bote Zodiac.

Darwin Baidal cayó al mar en Talcahuano

El problema ocurrió cuando ambos intentaban regresar al barco. Baidal habría intentado poner nuevamente en funcionamiento el motor. En medio de esa maniobra perdió el equilibrio y cayó al agua.

Bonilla también terminó en el mar. Sin embargo, logró permanecer sujeto a la embarcación, que había quedado volcada. Posteriormente fue rescatado.

Baidal, en cambio, no ha sido localizado. La Armada de Chile informó que las labores de búsqueda continúan con apoyo de embarcaciones, buzos y drones.

24 Horas de Chile informó que el operativo incluye buzos de salvataje que inspeccionan el fondo marino, además de embarcaciones y equipos terrestres que recorren la costa en busca del hombre desaparecido.

Familia de ecuatoriano pide ayuda

La desaparición mantiene preocupada a la familia del ecuatoriano. Su hermano, Joel Díaz Baidal, contó que habló con Darwin durante la mañana del 2 de octubre de 2026.

Según declaraciones difundidas por un medio local, la familia conoció posteriormente lo ocurrido por otros integrantes de la tripulación.

Darwin llevaba años lejos de Ecuador

Darwin llevaba alrededor de nueve años fuera del país. Durante ese tiempo trabajó en la embarcación El Manantial, donde cumplía funciones de timonel y, durante la pandemia, también habría asumido responsabilidades como capitán.

Segunda jornada de búsqueda

De acuerdo con 24 Horas de Chile, durante la segunda jornada de búsqueda se reforzará el operativo desde las primeras horas del día, con “un amplio despliegue de medios marítimos y terrestres en la bahía de Concepción”, informó la capitán de puerto de Talcahuano, Camila Ovalle.

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