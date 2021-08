El dron de EE.UU. ejecutó a dos miembros del EI en Afganistán e hirió a otro

El Pentágono anunció este sábado 28 de agosto del 2021 que el dron que lanzó en las últimas horas sobre Afganistán acabó con la vida de dos supuestos miembros del Estado Islámico (EI) “de alto perfil” e hirió a otro, informó el subdirector de Logística del Estado Mayor de EE.UU., el general Hank Taylor, en una rueda de prensa.

Hasta ahora, el Pentágono había informado solo de la muerte de un supuesto miembro del EI en la ofensiva estadounidense en represalia por el atentado del jueves 26 de agosto en el aeropuerto de Kabul, que fue reivindicado por ese mismo grupo terrorista y que dejó decenas de muertos, incluidos 13 soldados estadounidenses.

Taylor dijo que hubo “cero víctimas civiles” y afirmó que Washington continuará realizando operaciones contra los terroristas del EI “según sea necesario”. Asimismo, detalló que los supuestos terroristas ejecutados desempeñaban los papeles de “facilitadores” y “planificadores” del EI, aunque rechazó precisar si participaron de alguna forma en la organización del ataque contra el aeropuerto de Kabul o qué funciones específicas desempeñaban.

MG Taylor: Yesterday, U.S. military forces conducted an over-the-horizon counterterrorism operation against an ISIS-K planner and facilitator. […] I can confirm now that two high-profile ISIS targets were killed, one wounded, and we know of zero civilian casualties. pic.twitter.com/VTEtsamXzl