Dos aviones chocaron en el Aeropuerto Internacional de Miami

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de noviembre de 2026

Dos aviones colisionaron la noche del sábado 14 de noviembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos.

El hecho involucró a una aeronave comercial de Copa Airlines y un avión de carga de UPS, y dejó dos personas con heridas leves. El incidente ocurrió mientras ambas unidades circulaban por las calles de rodaje de la terminal aérea.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó que la punta del ala de un Boeing 737 de Copa Airlines impactó contra la parte delantera de un Boeing 767 de UPS. La colisión se registró alrededor de las 21:15, hora local, cuando los aviones realizaban maniobras en tierra.

El vuelo de Copa Airlines había llegado desde Ciudad de Panamá y se dirigía hacia su puerta de desembarque. Entretanto, el avión de carga de UPS avanzaba hacia la pista para despegar con destino a Bogotá, Colombia. Ambas aeronaves coincidieron en una intersección de las calles de rodaje del aeropuerto de Miami.

La FAA investiga las causas del accidente aéreo

La FAA confirmó que los controladores de tráfico aéreo habían ordenado a la tripulación de UPS ceder el paso al avión de Copa Airlines. Sin embargo, las aeronaves terminaron colisionando. Las autoridades estadounidenses abrieron una investigación para determinar las circunstancias del accidente y establecer posibles responsabilidades.

Greg Chin, director de comunicación del Aeropuerto Internacional de Miami, informó que dos personas recibieron atención médica en el lugar debido a lesiones leves. Ninguna necesitó traslado hospitalario. Las operaciones aeroportuarias continuaron mediante el uso de otras calles de rodaje, sin afectaciones adicionales atribuidas al choque.

Un pasajero del vuelo de Copa Airlines relató a CNN que el avión circulaba a velocidad normal después del aterrizaje. De repente, escuchó gritos dentro de la cabina y sintió un movimiento brusco provocado por el impacto contra la otra aeronave.

Estados Unidos enfrentó cancelaciones masivas de vuelos

El choque de aviones en Miami ocurrió en medio de una crisis del transporte aéreo estadounidense. El viernes 13 de noviembre, una falla técnica en los sistemas de comunicaciones del control de tráfico aéreo provocó la suspensión temporal de despegues en todo Estados Unidos durante más de cuatro horas.

La interrupción aérea generó miles de cancelaciones y retrasos en los principales aeropuertos del país. Según datos de FlightAware, el sábado se cancelaron más de 6 400 vuelos y otros 8 000 registraron demoras. Para el domingo también estaban previstas nuevas afectaciones.

La FAA señaló que el sistema de navegación y comunicaciones recuperó su estabilidad, aunque las aerolíneas necesitaban tiempo para reorganizar aeronaves, tripulaciones e itinerarios. Las autoridades estadounidenses esperaban que el tráfico aéreo regresara progresivamente a la normalidad hasta finales del domingo 15 de noviembre.

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