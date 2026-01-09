El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles, 9 de enero de 2026, nuevas pautas dietéticas que priorizan el consumo de proteínas y reducen de forma drástica la ingesta de azúcar, en una actualización que marcará la alimentación en programas públicos durante los próximos cinco años, informó EFE.

Donald Trump se refirió a los hábitos alimenticios en Estados Unidos

Las directrices fueron presentadas por la Administración del presidente Donald Trump como parte de su agenda para reformar los hábitos alimenticios del país.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, aseguró que el Ejecutivo “declara la guerra al azúcar añadido” y a los alimentos ultraprocesados.

“Los alimentos altamente procesados, cargados de aditivos, azúcar y exceso de sal, dañan la salud y deben evitarse. Nuestro mensaje es claro: comed alimentos de verdad”, afirmó Kennedy, según declaraciones recogidas por EFE.

Departamento de Salud en Estados Unidos recomendó consumo de frutas y verduras

El Departamento de Salud recomendó aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de alimentos ricos en proteínas de origen animal, entre ellos carne roja, aves, mariscos, huevos y lácteos.

También se incluyen legumbres, frutos secos, semillas y soja como fuentes válidas de proteína. Estas pautas se aplicarán a comidas servidas en escuelas, hospitales, prisiones, bases militares y programas de asistencia federal, ámbitos en los que las recomendaciones nutricionales suelen tener un impacto directo.

Uno de los principales cambios es el aumento de la cantidad diaria recomendada de proteína: los adultos deberían consumir entre 1,2 y 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal, frente a los 0,8 gramos establecidos anteriormente.

En paralelo, las nuevas guías señalan que ninguna comida debería superar los 10 gramos de azúcares añadidos, una medida que busca frenar enfermedades como la obesidad y la diabetes, vinculadas al alto consumo de ultraprocesados, destacó EFE.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, sostuvo que comer de forma saludable “no suele ser más costoso”, aunque reconoció que el principal problema es el acceso a alimentos frescos en algunas zonas del país. En cuanto al alcohol, las guías no fijan límites concretos: el director de Medicare, Mehmet Oz, señaló que la recomendación implícita es “no consumirlo en el desayuno”, en tono distendido.

