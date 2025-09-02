El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes 2 de septiembre de 2025 los rumores sobre su muerte que circularon masivamente en redes sociales durante el fin de semana. Los calificó de “noticias falsas” y aseguró que su ausencia de actos públicos se debió a las celebraciones del Día del Trabajo y a jornadas de golf.

Desde el Despacho Oval, Trump señaló que “hubo 1,3 millones de interacciones de usuarios sobre su muerte”, aunque aclaró que “lo había oído, pero no a ese nivel“. Añadió que el origen de esos rumores estuvo en los días en los que no compareció ante la prensa, mientras dedicaba tiempo a actividades personales.

Respuesta ante imágenes y estado de salud de Donald Trump

El mandatario explicó que las especulaciones también se alimentaron por fotografías donde se le veía con un hematoma en la mano derecha.

La Casa Blanca había reconocido previamente que padece insuficiencia venosa crónica. Aun así, Trump insistió en que se mantuvo activo con entrevistas, programas, publicaciones en su red Truth Social y encuentros en su club de golf.

Donald Trump reacts to the internet thinking that he had passed away.pic.twitter.com/ezhNAPTLVc — Pop Base (@PopBase) September 2, 2025

Al referirse al expresidente Joe Biden, Trump dijo: “(Joe) Biden no hacía conferencias durante meses. No lo veías. Y nadie decía que había algo mal con él. Y sabemos que no estaba en la mejor forma”.

Video viral y la inteligencia artificial

Durante una conferencia, también se refirió a un video en el que supuestamente se arrojaban bolsas negras desde las ventanas de la Casa Blanca. Aseguró que “probablemente (el video) es generado con IA” y lo tachó de “noticias falsas”.

Ironizó al explicar que “las ventanas están blindadas y son a prueba de balas. Mi esposa se quejaba el otro día y me dijo que le encantaría que entrara aire fresco, pero no se puede”.

Trump sostuvo que la inteligencia artificial “tiene cosas buenas y cosas malas” y concluyó que, si se ve algo “realmente malo”, lo mejor es “simplemente culpar a la IA”.

Donald Trump habló del ataque a un barco venezolano

El presidente también adelantó detalles de una operación militar en el Caribe. Afirmó que “literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”. Según Trump, el navío procedía de Venezuela y fue neutralizado con apoyo de la Marina estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó el motivo del ataque: https://t.co/VLez45M5Rv pic.twitter.com/YDHDWkxyWU — El Comercio (@elcomerciocom) September 2, 2025

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, informó al mandatario sobre la acción, confirmada después por el secretario de Estado, Marco Rubio. Trump indicó que se darán más datos en un comunicado oficial.

Estados Unidos mantiene desplegados ocho barcos militares y un submarino nuclear en aguas del Caribe para enfrentar el narcotráfico. Frente a este escenario, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió que su país vive “la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos cien años” y advirtió que se declararía “en armas” si fuera agredido.

Con información de EFE