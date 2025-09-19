Estados Unidos destruyó un nuevo barco vinculado al narcotráfico en el Caribe sur, cerca de las costas de Venezuela, como parte de su operación contra el crimen organizado.

Estados Unidos destruye nuevo barco cerca a Venezuela

El presidente Donald Trump confirmó el nuevo ataque este viernes 19 de septiembre de 2025. Reveló que el Ejército eliminó a tres presuntos narcotraficantes.

Esta acción eleva a cuatro las embarcaciones hundidas desde agosto en la misma zona, donde Washington intensificó su presencia militar para combatir el flujo de drogas hacia su territorio.

El hecho aumenta las tensiones con Venezuela, que denuncia las maniobras como una amenaza directa.

Trump publicó el anuncio en su cuenta de Truth Social. El mandatario detalló que el Secretario de Defensa ejecutó el ataque cinético letal bajo sus órdenes directas.

Barco cargaba droga, aseguró Trump

La operación ocurrió en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos.

La inteligencia estadounidense verificó que la lancha transportaba narcóticos ilícitos. El barco seguía una ruta conocida que apuntaba a puertos de Estados Unidos, indicó Trump.

ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against a designated terrorist organization engaged in narcotrafficking. Intelligence confirmed the vessel was trafficking illicit narcotics and was en route to poison Americans. The strike killed three male narcoterrorists. pic.twitter.com/wjxRRMrxwB — The White House (@WhiteHouse) September 20, 2025

El mandatario no precisó el origen exacto de la embarcación ni la nacionalidad de los tripulantes.

Cuarto ataque en el Caribe sur

Este incidente marca el cuarto golpe contra el narcotráfico en aguas del Caribe sur desde agosto. El Comando Sur acumula 17 presuntos criminales abatidos, según los datos oficiales.

Trump compartió un video del reciente ataque en sus redes. Las imágenes muestran una lancha azul en movimiento, luego, un proyectil impacta y provoca la explosión total del barco. El clip carece de audio, pero ilustra la precisión de la operación.

Las autoridades de Estados Unidos vinculan estas lanchas a organizaciones criminales. En los tres ataques previos, confirmaron que las embarcaciones provenían de Venezuela. Este caso omite ese detalle, lo que genera interrogantes sobre las conexiones regionales.

Respuesta venezolana a la escalada de tensiones

Este mismo viernes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que el Ejército venezolano realizó una maniobra militar “exitosa” en la isla de La Orchila, en aguas venezolanas del mar Caribe, ante el despliegue estadounidense en la región que ha provocado tensiones y que el presidente Nicolás Maduro ha tildado como “una amenaza“.

Maduro insiste en que la movilización estadounidense es un plan para forzar un “cambio de régimen” e imponer en su nación un “Gobierno títere” que satisfaga intereses de Washington.

Sin embargo, Trump negó el jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un “cambio de régimen” en Caracas.

Con información de EFE.

