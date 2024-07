La presidenta peruana, Dina Boluarte, evitó responder si sancionará una polémica ley aprobada por el Congreso. Limita la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió dejar sin efecto.

“Todavía no ha llegado al Ejecutivo (la ley), así que esperemos en el plazo correspondiente que llegue, los sectores correspondientes lo revisarán y nosotros estaremos atendiendo en esta mirada”, dijo Boluarte.

Dina Boluarte evitó polémicas

La mandataria evitó referirse posteriormente al caso, pese la polémica que se genera al respecto.

La norma aprobada por el Congreso plantea impedir que se procese en Perú a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002. Según los congresistas que la promovieron, beneficiará a centenares de militares y policías por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000).

La Corte IDH solicitó el martes pasado al Estado peruano que “tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú”.

También ordenó a Perú que, a más tardar, el 9 de agosto próximo presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de esa orden.

La semana pasada, el jefe del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se declaró “absolutamente indignado” ante la resolución de dicho tribunal.

“Indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte IDH. Decide de la manera más insólita, y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley que ni siquiera se ha convertido en ley”, dijo en una rueda de prensa.