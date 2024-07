La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó que colabora abiertamente con el Ministerio Público en el caso conocido como ‘Rolexgate’. También en el resto de investigaciones abiertas por la Fiscalía en su contra, durante la primera rueda de prensa en más de 90 días.

“Está en la Fiscalía y nosotros estamos colaborando muy abiertamente con el Ministerio Público. Asistiendo a cada una de las diligencias y estaremos asistiendo a las tantas que me cite la Fiscalía, no solo por el denominado ‘Caso Rolex’, sino por las otras tantas carpetas que me han abierto”, dijo Boluarte.

El Ministerio Público investiga a la presidenta por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo. Esto debido a que lució relojes de lujo y joyería que no había declarado previamente. Según sus palabras, fue un préstamo del gobernador de la sureña región de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Precisamente añadió que este lunes Oscorima, su ‘wayki’ (amigo en quechua). Estuvo en el Palacio de Gobierno junto con otros 23 alcaldes de dicha región y le mandó un saludo.

En este sentido, poco antes de estas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, expresó “su más profunda extrañeza”. El Ministerio Público abrió “con una ligereza insólita” varias carpetas a la mandataria.

Por otro lado, la prensa preguntó a Boluarte sobre la supuesta ausencia de varios días en julio de 2023 por supuestas operaciones estéticas, pero la presidenta evitó responder.

“Ya quisiera desaparecerme un minuto y no hacer mi trabajo de presidenta“, dijo.

Cuando los periodistas volvieron a interrogarle sobre el tema afirmó que esta cuestión no genera interés público y que son preguntas tendenciosas.

Tecnología china a Perú

“Estamos hablando de cosas tan importantes como traer tecnología china a Perú. Estas preguntas tendenciosas no ayudan, no generan interés en la población“, indicó, en la rueda de prensa que fue convocada justamente para explicar el impacto de la visita del Ejecutivo al país asiático.