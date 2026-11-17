Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

Un error en la identificación de dos adultos mayores ingresados en el hospital de Los Montalvos, en Salamanca, España, causó una confusión entre sus familiares y motivó una investigación de la Policía Nacional. Los pacientes llegaron al centro médico la semana pasada con graves problemas de salud y sin posibilidad de comunicarse verbalmente. Aunque el personal del hospital los identificó inicialmente, en algún momento del proceso intercambió sus identidades y las pulseras con sus datos personales.

El caso salió a la luz después de que uno de los ancianos falleciera. El hospital notificó la muerte a una de las familias, que comenzó a preparar los trámites correspondientes. Sin embargo, otro familiar descubrió que la persona a la que visitaba en el centro médico no era su pariente. La situación terminó con una denuncia por desaparición y permitió descubrir el intercambio de identidades.

La confusión se detectó después de la muerte de uno de los pacientes

Según publicó La Gaceta de Salamanca, los dos adultos mayores ingresaron en el hospital de Los Montalvos con cuadros de salud graves. Ninguno podía comunicarse verbalmente, una circunstancia que hacía especialmente importante el proceso de identificación.

Al llegar al establecimiento, ambos recibieron una identificación. Sin embargo, durante el procedimiento, el personal intercambió sus datos personales. Las pulseras que cada paciente llevaba en la muñeca también quedaron cruzadas, por lo que cada uno tenía los datos correspondientes al otro.

Pese a esta equivocación, el hospital derivó a los dos pacientes a las unidades que les correspondían. No obstante, la Policía Nacional investiga las circunstancias del caso y busca determinar si el intercambio de identidades también provocó errores en la administración de medicamentos.

La situación permaneció sin aclararse hasta que uno de los adultos mayores murió. En ese momento, el centro médico comunicó el fallecimiento a los familiares de uno de los pacientes. Ellos comenzaron a organizar los trámites necesarios tras recibir la noticia.

Una familia denunció la desaparición de su familiar

La confusión comenzó a generar sospechas cuando un integrante de la otra familia acudió al hospital para visitar a su pariente. Al llegar, comprobó que la persona que permanecía ingresada no era su familiar.

Ante la falta de respuestas sobre el paradero de su allegado, la familia decidió acudir a la Policía Nacional para presentar una denuncia por desaparición. La intervención policial permitió esclarecer lo ocurrido y descubrir que el hospital había intercambiado las identidades de los dos pacientes.

El hallazgo también reveló la situación que enfrentaba la otra familia. Sus integrantes preparaban los trámites del funeral convencidos de que su pariente había fallecido, cuando en realidad la persona que murió era el otro adulto mayor.

La investigación policial busca establecer cómo ocurrió el error durante el proceso de identificación y si este tuvo consecuencias adicionales durante la atención médica. Entre los aspectos que examinan los agentes está la posible administración equivocada de medicamentos a los dos pacientes.

El caso expone una confusión que involucró a dos personas que llegaron al mismo hospital con graves problemas de salud y que, debido a la equivocación con sus datos y pulseras, terminaron con sus identidades intercambiadas.

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