El cortejo fúnebre de Isabel II llega a Edimburgo entre una multitud

El cortejo fúnebre con los restos mortales de la reina Isabel II entró este domingo 11 de septiembre de 2022 en Edimburgo, capital de Escocia, donde fue recibido por una gran multitud congregada en el Centro Histórico de la ciudad.

El auto con el ataúd de la soberana había salido en horas de la mañana de este domingo del castillo de Balmoral (en el noreste de Escocia). En ese lugar la reina murió el pasado 8 de septiembre, a los 96 años. El vehículo realizó un recorrido de unos 200 kilómetros hasta la residencia real de Holyroodhouse, en Edimburgo, donde el féretro permanecerá hasta el lunes 12 de septiembre.

Miles de personas se congregaron con banderas a lo largo del trayecto para aplaudir al paso del auto fúnebre. El automotor estaba acompañado por detrás por el vehículo en el que viajaba la hija de Isabel II, la princesa Ana, y el marido de ella, Tim Laurence.

The Queen's coffin makes its way past huge crowds on the Royal Mile in Edinburgh to the Palace of Holyroodhouse https://t.co/GjD9hhvJPD pic.twitter.com/kQ4PXXKP2V