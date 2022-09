Video: Un hombre esquiva la seguridad real y corre hacia el auto del rey Carlos III

En un video compartido por redes sociales quedó grabado el momento cuando un hombre vestido de negro salta las vallas de seguridad y se dirige al auto del rey Carlos III.

Este hecho ocurrió el sábado, 10 de septiembre de 2022, en las calles de Londres cuando el Rey llegaba al Palacio de Buckingham, tras su proclamación oficial.

La grabación muestra el despliegue de seguridad luego que el hombre saltara la valla que separaba al público de la calle.

Unos cinco policías fueron directamente a frenar al hombre, quien fue lanzado al suelo sin poder concretar el acercamiento hacia el vehículo del rey.

Man TACKLED to the ground by police after jumping barrier onto the Mall in Central London just before King Charles sailed through #queen #QueenElizabeth #QueenElizabethII #LondonBridge #London pic.twitter.com/X1y8Gc83CF