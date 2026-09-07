Claudia Sheinbaum responde al mapa publicado por Donald Trump

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes, 7 de septiembre de 2026, que el país “no es ni será colonia ni protectorado” de ninguna nación extranjera. Su declaración se produjo después de una nueva publicación del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el territorio mexicano.

Trump compartió una imagen en su red Truth Social en la que México, Canadá, Groenlandia, Islandia y algunas islas del Caribe aparecen cubiertos con los colores de la bandera estadounidense. El mapa también utiliza el nombre “Golfo de América” para el Golfo de México.

Según EFE, Sheinbaum respondió en el marco de las celebraciones por la Independencia de México. La mandataria destacó que su país es libre, independiente y soberano.

Sheinbaum responde al mapa publicado por Trump

La publicación de Trump ocurrió después de que el mandatario estadounidense sugiriera cambiar el nombre del estado de Nuevo México por “Nueva América”.

La imagen fue compartida también por la Casa Blanca. En ella, la palabra “México” aparece tachada y sustituida por “América”.

La situación añade tensión al intercambio de mensajes entre ambos gobiernos. EFE señala que Trump también ha planteado cambios de nombre para otros territorios y cuerpos de agua.

Trump mantiene sus propuestas de cambios territoriales

Días antes, Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, por “Lago América”.

En 2025, el mandatario también impulsó el cambio de nombre del Golfo de México a “Golfo de América”. Más recientemente, sugirió llamar “estrecho de Trump” al estrecho de Ormuz.

México enfrenta nuevas tensiones con Estados Unidos

La relación bilateral también ha estado marcada por declaraciones sobre comercio. La semana pasada, Trump aseguró que México tenía poco que ofrecer a Estados Unidos, aunque descartó interrumpir la relación comercial.

EFE señala que las declaraciones llegan mientras ambos países mantienen una estrecha relación económica. El Gobierno de Sheinbaum busca preservar la cooperación, pero también insiste en defender la soberanía mexicana.

Con información de EFE

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