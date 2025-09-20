El Gobierno de Hamás en Gaza aseguró este sábado 20 de septiembre que unas 22 000 personas regresaron a la ciudad de Gaza.

Lo hicieron después de intentar huir al sur por las malas condiciones humanitarias que encontraron allí.

Las familias volvieron con sus muebles y pertenencias. Los desplazamientos ocurrieron desde mediados de agosto hasta este sábado al mediodía.

Decenas de miles huyeron desde agosto

Según el Gobierno, unas 270 000 personas han huido de Gaza desde agosto. Esto ocurrió cuando Israel anunció que quería invadir la ciudad y lanzó una ofensiva militar.

El Ejército de Israel da cifras distintas. Ellos aseguran que más de 480 000 personas huyeron hacia el sur.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) también presentó datos. Señaló que hubo unos 290 000 movimientos al sur, aunque no todos representan a personas.

No todos los movimientos son personas

La OCHA explicó que esos movimientos pueden incluir vehículos. También cuentan a quienes entran y salen de la capital por trabajo, como periodistas o médicos.

Antes de la ofensiva, se estima que un millón de personas vivía en Gaza. Hoy el Gobierno dice que quedan unas 900 000 personas en la ciudad.

Eso significa que el número de refugiados dentro de la capital es mayor al indicado por la ONU. Una portavoz de la OCHA dijo que aún están calculando sus propias cifras.

Una economía congelada

Desde octubre de 2023, la economía de la Franja está congelada. Viajar al sur se ha convertido en algo muy costoso para la población.

Varios gazatíes contaron a EFE que alquilar una furgoneta para llevar colchones o ropa puede costar entre 600 y 1 300 dólares. Algunas incluso llegan a valer 3 000 dólares.

Alquilar un terreno para instalar una tienda puede costar 500 dólares al mes. Comprar la tienda puede llegar a costar 1 000 dólares.

Viviendas con precios inflados

En Deir al Balah, alquilar un departamento pequeño cuesta entre 600 y 1 200 dólares al mes. Antes de la guerra, esos mismos departamentos costaban entre 150 y 240 dólares.

Además, quienes llegan al sur se encuentran con campamentos de refugiados saturados. Allí hay hacinamiento, acumulación de basura y escasez de agua y productos básicos.