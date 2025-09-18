Greta Thunberg renunció a la dirección de la flotilla internacional que navega hacia Gaza para protestar contra Israel.

Según informó La Razón, la activista sueca decidió dar un paso al costado en medio de la creciente atención mediática que recibe Ana Alcalde, conocida en redes como ‘Barbie Gaza’. La salida de Thunberg, figura emblemática en causas ambientales y sociales, marca un giro en la narrativa de la llamada Global Sumud Flotilla.

La expedición, integrada por más de 300 personas, zarpó desde Barcelona en 20 embarcaciones con el objetivo de crear un corredor humanitario marítimo que alivie el bloqueo sobre la Franja de Gaza.

Los pasajeros son activistas de distintos países

Entre los pasajeros se encuentran activistas de distintos países. Sin embargo, la travesía no estuvo exenta de incidentes. Durante una parada técnica en Túnez, dos barcos —entre ellos el de Alcalde— fueron atacados por drones durante dos jornadas consecutivas, lo que obligó a reforzar las medidas de seguridad.

En redes sociales, Alcalde narró estos episodios y defendió la importancia de visibilizar el viaje frente a lo que calificó como silenciamiento mediático.

Además, respondió a críticas tras la difusión de videos en los que aparece bailando antes de zarpar. “Es el día de la despedida y quiero que me vean con la mejor cara. ¿Tengo que llorar para ir a hacer una causa? Voy llena de esperanza”, explicó la activista, quien ha sido acusada por detractores de convertir la iniciativa en un acto de “turismo”.

¿Quién es la ‘Barbie de Gaza’?

La Razón destaca que Ana Alcalde, hoy también conocida como Hanan tras su conversión al islam en 2002, gana notoriedad en este viaje. Originaria de Granada y residente en Ceuta desde hace 25 años, es trabajadora social con formación en exclusión social, integración y ciudadanía.

Sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid y su experiencia en proyectos de igualdad e inmigración la han situado como una voz influyente en la causa palestina. Su perfil, unido al impacto de la travesía, ha eclipsado incluso a figuras internacionales como Greta Thunberg.

