Choque entre un barco petrolero y un crucero en el río Misisipi activa un operativo de rescate en Nueva Orleans

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Una colisión entre un barco petrolero y un crucero fluvial provocó una emergencia en el río Misisipi, cerca del Puerto de Nueva Orleans, en Luisiana, Estados Unidos, la tarde del viernes 13 de noviembre de 2026. El impacto generó una operación de búsqueda y rescate, con la intervención de la Guardia Costera y los equipos de bomberos.

El buque cisterna Atlantic Asphalt chocó contra el crucero American Heritage, que permanecía junto al puerto con aproximadamente 129 pasajeros y miembros de la tripulación. Tras el impacto, la embarcación de pasajeros comenzó a recibir agua y mostró una inclinación hacia uno de sus costados.

El alcalde de Nueva Orleans confirmó que los equipos de emergencia rescataron a varias personas. Las operaciones de búsqueda continuaban mientras las instituciones de seguridad pública coordinaban la respuesta.

Tanker collides with river cruise ship on Mississippi River



A major rescue operation is underway in New Orleans after the Marshall Islands-flagged tanker Atlantic Asphalt collided with the US-flagged river cruise ship American Heritage on 13 November. The passenger vessel was… pic.twitter.com/dFWKr6yrQp — MarineTraffic (@MarineTraffic) November 13, 2026

El crucero American Heritage comenzó a hundirse tras el impacto

La colisión ocurrió en las inmediaciones del puente Crescent City Connection, sobre el río Misisipi. El American Heritage, un barco de pasajeros de bandera estadounidense, permanecía en Nueva Orleans después de un recorrido desde Natchez.

El petrolero Atlantic Asphalt, con bandera de las Islas Marshall, también navegaba por el sector cuando ocurrió el choque. La embarcación mide aproximadamente 160 metros de longitud, mientras que el crucero fluvial alcanza los 81 metros.

Los primeros reportes sobre la emergencia señalaron que varias personas cayeron al agua. Una de las alertas iniciales mencionó al menos 12 personas en el río. Sin embargo, las autoridades no confirmaron un balance definitivo de afectados.

Guardia Costera y bomberos participan en el rescate

Tras la colisión, la Guardia Costera y los bomberos acudieron al lugar para atender a los pasajeros y a la tripulación. El alcalde de Nueva Orleans informó sobre varios rescates, mientras los equipos mantenían las labores para localizar a posibles personas en el agua.

Las agencias de seguridad pública coordinaron las tareas de respuesta en el sector del puerto. Hasta los primeros reportes de la emergencia, las autoridades no precisaron cuántas personas sufrieron lesiones ni el estado de salud de quienes viajaban en el crucero.

Tampoco existía una explicación oficial sobre las circunstancias que provocaron el choque entre las dos embarcaciones.

Los datos de navegación ubican el momento de la colisión

Los registros de navegación del viernes muestran que el American Heritage llegó desde Natchez y atracó en Nueva Orleans a las 16:53 UTC.

Posteriormente, a las 18:29 UTC, equivalente a las 12:29 en el horario local, los datos registraron un evento de proximidad entre el crucero y el Atlantic Asphalt. Ese registro coincide con la hora reportada para la colisión.

La emergencia mantiene la atención de los equipos de rescate en el río Misisipi. Las autoridades todavía deben establecer las causas del impacto y precisar el número de personas afectadas.

Te recomendamos