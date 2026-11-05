Desde un helicóptero filmaban barcos en Miami pero se estrellaron, hay un fallecido

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Un siniestro de helicóptero en la bahía Vizcaíno, al sur de Miami, dejó un piloto fallecido y dos personas heridas. La aeronave cayó al agua mientras filmaba embarcaciones que navegaban hacia el sur. El hecho ocurrió el miércoles 4 de noviembre de 2026, frente a Nixon Beach. Las autoridades todavía investigan las causas del siniestro.

La Oficina de la Alguacil del Condado de Miami-Dade identificó al piloto como Tomas Pendas, de 63 años. Los otros dos ocupantes eran Ryan McCoy, de 52 años, y Ryan Ferraro, de 27. Ambos sobrevivieron al siniestro y recibieron atención hospitalaria. Este es el segundo siniestro aéreo mortal que ocurre en el sur de Florida en menos de una semana.

Un hombre intentó reanimar al piloto tras la caída del helicóptero

La Policía de Miami-Dade recibió una llamada de emergencia a las 11:30 del miércoles (16:30 GMT). El reporte alertaba sobre la caída de un helicóptero en el agua, frente a Nixon Beach, en la bahía Vizcaíno.

Cuando los agentes de la Patrulla Marítima llegaron al sitio, encontraron a un hombre que viajaba en otra embarcación y auxiliaba a una de las víctimas. El ciudadano, descrito por las autoridades como un «buen samaritano», practicaba maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a uno de los ocupantes del helicóptero.

Los rescatistas y los bomberos también intervinieron en la emergencia. Sin embargo, no lograron salvar la vida del piloto, quien murió en el lugar del accidente.

Después del rescate, los agentes trasladaron a los otros dos ocupantes a un hospital local. Ambos ingresaron inicialmente en estado crítico, debido a las lesiones que sufrieron durante el siniestro.

La Oficina de la Alguacil de Miami-Dade informó posteriormente que McCoy y Ferraro presentaron lesiones leves y que el personal médico ya les dio el alta hospitalaria.

La institución también manifestó su interés en localizar al hombre que ayudó durante la emergencia. La División de Homicidios de la oficina del alguacil busca conversar con él para agradecerle por su rápida reacción y las maniobras de auxilio que realizó mientras llegaban los equipos de rescate.

La aeronave filmaba embarcaciones y la causa del accidente sigue sin esclarecerse

La investigación preliminar permitió establecer que el helicóptero realizaba trabajos de filmación de embarcaciones que navegaban en dirección sur por la bahía. La aeronave tenía fines comerciales.

Sin embargo, las autoridades no han determinado qué provocó la caída del helicóptero al agua. La Policía de Miami-Dade tampoco ha ofrecido más detalles sobre las circunstancias que rodearon el accidente ocurrido frente a Nixon Beach.

El caso se suma a otro siniestro aéreo mortal registrado en el sur de Florida durante la misma semana. El domingo anterior, un avión se desplomó en Palm Beach y dejó nueve personas fallecidas.

Entre las víctimas de ese incidente constan Nathalia Filgueiras, una copiloto de 20 años de ascendencia brasileña, y Ana María Ramírez Cetina, de nacionalidad colombiana.

Con el siniestro del helicóptero, Florida registra dos siniestros aéreos mortales en menos de siete días. En el caso de Miami, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las causas de la caída de la aeronave y conocer más detalles sobre lo ocurrido durante la filmación de las embarcaciones.

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