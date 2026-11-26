Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

China advirtió este jueves 26 de noviembre de 2026 que los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos podrían elevar la inflación mundial, alterar las cadenas de suministro y perjudicar el crecimiento económico. Pekín cuestionó las medidas comerciales de Washington y pidió evitar una escalada de tensiones.

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El portavoz del Ministerio chino de Comercio, He Yadong, calificó la investigación abierta por Estados Unidos bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio como un acto de unilateralismo. Según afirmó, estas acciones perjudican el orden económico internacional y vulneran las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), informó EFE.

China cuestiona los nuevos aranceles de Estados Unidos

He Yadong rechazó las acusaciones estadounidenses sobre una supuesta sobrecapacidad industrial china. También señaló que algunos países utilizan ese argumento para justificar políticas proteccionistas.

El portavoz advirtió que estas prácticas pueden afectar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro. Además, sostuvo que perjudicarán a empresas y consumidores. Según EFE, China considera que las medidas podrían generar riesgos sistémicos a largo plazo para la economía global.

Washington anunció nuevos gravámenes para 14 economías, entre ellas China, la Unión Europea y Japón. Para los productos chinos, la propuesta contempla elevar determinadas tasas del 12,5 % al 20 %. El porcentaje podría alcanzar el 40 % si fracasan las negociaciones comerciales.

Pekín busca extender la tregua comercial con Washington

El Gobierno chino confirmó que los equipos económicos de ambos países mantienen conversaciones para ampliar la tregua comercial, vigente hasta el próximo 10 de enero. He Yadong afirmó que una prórroga ofrecería mayor estabilidad y previsibilidad a las empresas.

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China pide aplicar los acuerdos comerciales

Pekín también recordó que los nuevos gravámenes excluyen productos contemplados en el acuerdo de reducción arancelaria recíproca, valorado en unos USD 30 000 millones por cada parte.

El portavoz de la Cancillería, Guo Jiakun, pidió cumplir los consensos alcanzados por Xi Jinping y Donald Trump. Además, instó a mantener la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales, según EFE.

Con información de EFE

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