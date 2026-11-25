Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció nuevos aranceles de hasta el 20 % para catorce economías, entre ellas China, Japón y la Unión Europea (UE). La medida responde a prácticas comerciales que Washington considera injustas y que, según su criterio, afectan la competencia y la balanza comercial.

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El anuncio fue realizado por el Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, como parte de una investigación amparada en la sección 301 de la legislación comercial estadounidense.

Estados Unidos apunta a las importaciones chinas

Según informó EFE, los productos chinos podrían afrontar un incremento adicional de hasta el 20 % en sus aranceles. Esto elevaría algunos gravámenes hasta el 40 %.

Greer explicó que el aumento busca contrarrestar el exceso de capacidad industrial de China. Washington sostiene que la sobreproducción permite reducir los precios y perjudica a los fabricantes estadounidenses.

El funcionario advirtió que los gravámenes podrían incrementarse si no avanzan los acuerdos vinculados con la tregua comercial alcanzada entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, durante el verano pasado.

La Unión Europea, Japón e India también serán afectados

La propuesta incluye a otras economías como India, Singapur y Corea del Sur. También contempla nuevos gravámenes para países considerados aliados comerciales de Washington.

En cambio, México y Noruega quedaron excluidos por el momento. Sin embargo, Greer señaló que Estados Unidos continúa revisando el cumplimiento mexicano de las disposiciones comerciales.

El representante comercial indicó que los nuevos aranceles mantienen relación con acuerdos bilaterales que establecen límites del 15 % para economías como la UE, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

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Los nuevos aranceles no entrarán en vigor inmediatamente

EFE señaló que las medidas todavía deben superar audiencias, consultas públicas y otros procedimientos legales. El Gobierno estadounidense espera completar estos procesos durante los próximos dos meses.

Greer anticipó que, en la mayoría de los casos, los incrementos serán de pocos puntos porcentuales y no alcanzarán el máximo anunciado.

Con información de EFE

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